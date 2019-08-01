波特蘭東南區一名男子被警方連開數槍打死

（本報綜述）7月30日星期二下午4點半左右，波特蘭警方在南東區122大道夾Ash街附近開槍殺死一名男子。

據了解，這名男子企圖闖入位於東北122大道200街區的Safeway超市的停車場，他在面對一名警衛員時，亮出一把疑似斧頭的武器。

警方稱，在他們出發到現場前接到報案，報案的人說，一名男子可能吸了毒品，拿著一把刀在公共汽車站試圖和人打架。嫌疑人對著警衛員，揮舞著刀聲稱他是一名聯邦官員。

警方趕到現場後，對嫌疑人進行一輪非致命性射擊，但很快就將他殺死。雖然警方試圖對嫌疑人提供醫療救助，但已經回天乏術。沒有警員在這一事件中受傷。

在公共汽車站附近的目擊者對媒體描述當時發生的情況時說，她看到一些警察好像在追捕一個人，警察要求前面的人放下武器。接著警察開始開槍，男子也應聲倒下，但他很快又起身拼命的逃跑。

目擊者說，她聽到了七八聲槍響，然後救護車就開走了。

小區的一名居民說，他當時看到一小隊警方追逐一名男子，男子經過他時說，“他們試圖殺死我…”這名居民繼續說，那個人跑到Ash街的一幢大樓裡，他身後的警察叫他不要動。隨後，響起六七聲槍響。

“ 我知道，他已經死了。”居民說，“他們本可以不用開槍。”

在問到有多少警察追逐嫌疑人時，居民稱，至少有15名。

據悉，相關涉事警員被要求接受調查，他們開始被下令放帶薪行政假，直至調查結束。