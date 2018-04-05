波特蘭東南區「尋香」　還原最真實的街頭平民美食 首家北方小吃店—-《康師傅》現已張開



（本報訊）隨著波特蘭的華人越來越多，對於美食的追求也越來越地道，對於包點不多的波特蘭最新喜迎本地第一家狗不理包子，肉夾饃店—《康師傅》。《康師傅》座落於翡翠區Division 街84街。翡翠區一直有新唐人街之稱，區內華人食肆林立，今次新添的口美，肯定成為到這區「覓食」人士的一個必然的選擇，原因：正宗、地道、新鮮！

《康師傅》主營麵點，包括著名的天津狗不理包子、煎餅果子、肉夾饃、生煎鍋帖、蒸水餃、涼皮、麻醬麵等。值得一提的是，餐廳所有麵點都是現做的，包子是現包現蒸，保證了最新鮮的口感。除了北方口味的麵點外，該店的廣東口味：雲吞麵、生滾粥、牛腩飯、鹵肉飯等都是不容錯過的。

《康師傅》的幾款主打招牌菜式，絕對是不能放過，在此逐一為你介紹：

肉夾饃

肉夾饃是古漢語“肉夾於膜”的簡稱，是中國陝西省傳統特色食物之一。《康師傅》肉夾饃內使用的鹵肉，由多種調料精心配製而成，由於選料精細，火喉到家。膜香肉酥，咬一口，外皮鬆脆的膜餅加上內陷的清香的鹵肉，再配上洋蔥、香菜、香蔥、青辣椒等，看到就知道一定要吃。肉夾饃的吃法有點像是美國的漢堡，所以有著中式漢堡的美譽。喜歡吃辣的朋友可以和店主說要加辣哦！

狗不理包子

天津狗不理包子區別於上海的小籠湯包要皮厚實且餡料多，對比起普通的包子，它的個頭較小，皮稍薄，一次吃2個至3個都沒有問題。《康師傅》的狗不理包子由肥瘦相間的新鮮豬絞肉和新鮮蔥段切碎攪拌而成，所有的包子都是現包現蒸，以極其新鮮的形態呈現在顧客的面前。吃的時候別忘了吹一吹，小心燙口，小小的咬下一口，鮮香的湯汁隨即湧出。再吸一口裏面的湯汁，最後把滲有湯汁包子皮和豬肉餡一起咬下，豬肉鮮嫩多汁，再加上香蔥的清香，一口接著一口，根本停不下來。

煎餅果子

煎餅果子是天津著名小吃，東北地區常稱之為雞蛋餅，是中國人最喜愛也是最常見的早點之一。由綠豆麵製成的薄餅，加上雞蛋，薄脆組合而成，再配上麵醬，蔥末，香菜末，辣椒醬，榨菜作為佐料，咬一口，酥脆！

蒸水餃

《康師傅》的餃子講究先吃現做，特點是皮薄餡大。除了手擀面韌滑筋道，調製餃子餡是關鍵所在。餡料調的好，才會有好味道，新鮮豬絞肉加上新鮮蔥白蔥段，鮮香多汁。再沾上一點由花生碎，芝麻碎等磨成的秘制醬料，實在令食客們欲罷不能。

店鋪除了經營北方包點之外，還全天提供廣式各類粥粉麵。不得不提該店的雲吞麵，雲吞皮薄餡鮮；生滾烏雞粥、魚片粥等，用料新鮮，粥底滲滿肉香，更添鮮味。要吃飯的客人，《康師傅》常備有清香撲鼻的牛腩飯、鹵肉飯。

《康師傅》店面不大，但菜牌上味味都是精挑細選的特色食品，定能滿足不同食客的不同口味。而《康師傅》亦會不斷推出新的菜式，喜愛北方口味的朋友們，敬請留意。

《康師傅》餐廳地址為東南84街夾division街 （8435 SE Division St., Portland, OR 97266）。營業時間：每天由早上九時到晚上九時，星期一休息。