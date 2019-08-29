波特蘭東北部發生大火 消防局發布禁燒令即日生效

（本報綜述）本週一下午5點左右開始，在波特蘭東北82大道夾Russell街附近發生4級大火災，大火乘著風勢，迅速蔓延到附近的建築物。當時，包括Knott街在內的多條道路都被封閉。

參與滅火的消防員形容當時的情形時稱，溫和的風來自西北方向，時速在15至20英里之間。大火藉助暖風，快速移動，十分危險！幾公里外的民從也看到滾滾濃煙。

根據報導，至少有五間房屋著火，其中一間被燒毀！一健身房Grand Avenue Boxing Club在本次大火中被毀，一名健身教練告訴媒體，當時健身房裡有四到五個人，好在都安全脫離現場。另外一二手車場的50多輛汽車在火災中被燒得面目全非，附近民眾多次聽到疑似來自汽車輪胎的爆炸聲。

大波特蘭地區各地緊急出動了120多名消防員聯同40個部門參與救火。為保證消防員在救火時的人身安全，電力公司切斷了附近一帶居民的電源長達數個小時，在停電高峰期約有一萬二千個家庭受到影響。住在火災事發地附近的家庭被要求留在室內並關閉窗戶。

大火撲滅後，工作人員留在現場通宵檢查，以確保火災不會再次復發。直至星期二下午，工作人員還在尋找熱源。調查人員稱，火源始於草地上，是人為造成。現在他們正尋找目擊證人和收集重要資料。任何人如有信息提供給調查人員，可致電503.823.INFO。

這場火災幾乎耗盡了波特蘭消防局的資源，僅14人留在單位內應對其他可能發生的緊急事件，而其他人則傾巢而出參與到救火現場。分析稱，如果同一時間其他地方也發生緊急情況，將不堪設想。

鑑於本次發生在Russell街的大火，加上天氣溫度持續高企、溫度低、和氣候乾燥，麥魯瑪縣消防局在本週二(8月27日)緊急發布禁燒令(Burn Ban)，即時生效！

禁令包括娛樂性露營燒火、燃點盛火盤、燒垃圾和焚燒農作物。什麼時候再開放燃燒，將另行通知！

不過，室外燒烤仍然允許，但消防局提醒市民應謹慎小心處理木炭塊和灰燼。吸煙者應該確保他們的香煙完全熄滅並放置在煙缸中。

住在農村地區的人家，房屋與周圍植物要維持足夠的間隔空間，並保持足夠的消防設備通道。

對本次禁令如有任何問題，可致電當地消防部門。波特蘭消防局503-823-3700。