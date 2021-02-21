波特蘭有幫派嗎？ 警隊增新隊伍應對槍枝暴力
（本報綜述）本市在過去一年槍擊事件急劇增加之後，波特蘭警隊終宣佈成立了一個新小隊－「加強社區安全小組（ECST）」來應付本市愈趨嚴重的槍支暴力問題。新的調查小組隸屬波特蘭警隊的偵探部門，並已在周四（18日）正式向多宗襲擊案展開調查。
該小組是應惠勒市長的要求而成立的，波特蘭警察局的副局長戴維斯表示，成立這小組顯示警隊要應對槍枝問題的決心，目標是要將那班重複地在街上開槍的人士關起來。
這全新隊伍的成員包括有一名警長、4名警員和2名警探，他們會全天候24小時待命，主要的工作是應對造成傷亡的槍擊事件。戴維斯說：“這個小組可以在案發後即時直接參與調查，甚至憑現場的線索，馬上展開追踪。”
在8個月前，波特蘭市政府解散了減少槍支暴力小組（GVRT）；之後，槍擊事件狂增，但市政府和社區領袖對導致槍擊案大增的原因意見不一。波特蘭市警察局長曾公開表示，解散減少槍支暴力小組的決定，促使開槍案件激增。GVRT內有警員負責巡邏，有負責調查槍擊事件，也有與社區團體合作，找出參與槍支暴力的組員。
其實GVRT小組之所以被解散，是因為一份2016年有關被警察截停車輛的審計調查所引發的，該份調查顯示，被警察截停的車輛中，有59%涉及黑人。這也是非裔女市議員哈迪斯蒂自2018年就一直致力要解散GVRT小組的主要原因。
戴維斯在周五的新聞發布會上表示，警隊在成立這小組的同時，也在聽取社區對GVRT的關注。戴維斯說，加強社區安全小組（ECST）將把重點放在少數“慣犯”身上，他指出這些慣犯要對本市大部分槍擊案負責。這個小組每年經費需要36萬元，惠勒市長表示，他會全力支持這小組。
在成立上述的小組時，也掀起了一場爭論，究竟這些槍擊案件的背後是否涉及幫派？波特蘭市有否幫派問題的存在？而這些幫派在連場的「槍戰」中擔任怎樣的一個角色呢？
社區對連場的槍擊案件均表示擔心，並指出如果市政府的領導層再不落力解決問題，只怕到夏天，情況更會愈來愈嚴重。
對於波特蘭是否存在幫派問題，市政府的領導層，警察和社區人士之間均有不同的意見。
前幫派成員雅伯勒表示：”波特蘭確實有幫派的問題。任何說波特蘭沒有幫派問題的人，他們的消息都是錯誤的。”
非裔女市議員哈迪斯蒂一直不認為本市有幫派問題的存在，她說，暴力是家庭問題、經濟不穩和其它衝突等因素的結果，而不是幫派的結果。她一直在批評那些認為本市有幫派問題的觀點，並推動市政府放棄對槍支暴力的執法。相反，她希望擴大對社會服務的投資。
至於其他的城市領導人也有更多不同的觀點。市長辦公室發言人認為幫派助長了暴力，但指出家庭暴力，鄰居之間的衝突，經濟困難和精神危機也是引發暴力的主要原因。
新上任的非裔市議員馬普斯表示，他不能肯定波特蘭是否有幫派暴力問題，“幫派”往往是黑人青年的簡寫。貧困滋生了暴力，因為人們在爭奪稀缺的資源。他又指出去年因疫情令我們看到貧困有歷史性的增長，現在我們看到暴力也有歷史性的增長。
一名曾分別在幫派執法小組中和減少槍支暴力小組任職的波特蘭警察表示，在2020年看到的大部分槍枝暴力行為都是幫派戰鬥和報復的結果。去年夏天的槍擊案有涉及數十起，有時甚至超過一百起的彈頭。
波特蘭代理警長阿斯海姆說，大多數槍擊案都是與幫派有關。他指，幫派喜透過暴力來建立自己的力量。「你打我，我就開槍。你開一槍殺一個，我就開槍殺兩個。」這樣就建立了一種報復性的暴力循環。目前我們看到的許多暴力事件是可以追溯到去年年中的。
阿斯海姆直指，不明白市政府的領導人如可能直言不諱地說[沒有幫派]，拒絕承認問題的存在，將令到問題無法得到解決。他強調，這不是一個警察或社會服務之間的選擇，市政府應該為這兩項服務提供適當的資金。
在溫哥華大道一教堂的軒尼詩牧師說：“我一直在與前幫派以及現在活躍的幫派成員接觸，當我問他們該稱他們是誰或他們參與什麼活動時，他們的回應是，“我們是幫派成員”。軒尼詩牧師指出，那些從未參與其中的人說我們沒有幫派，實在是難聽，因為我們確實是有。
警方和社區成員均明確指出波特蘭市存在幫派問題。代理警長阿斯海姆強調，幫派暴力是有報復性的，干預報復性槍擊中的暴力循環才是最重要的。