波特蘭新聞與波特蘭同源會呼籲已登記的選民積極投票 請帶同選票出席4號的選票翻譯會　為華人投票歷史再闖新高

（本報訊）11月6日是俄勒岡州的競選日，為協助華人投票，波特蘭同源會合特別在11月4日下午，在華人服務中心舉辦『選票翻譯餐會』，誠邀所有華裔選民，帶同有自己名字的選票及身份證明，由二時到六時內，到來參加，未來前來參加的選民，務必於11月6日前投下代表自己聲音的一票。

由於華人的投票率一向偏低，就兩年前的大選開始，波特蘭同源會聯同波特蘭新聞合作，連同義工們，在多個華人經常出入的地方設選民登記站，為未有登記的華人登記成選民，並將重要的提案翻譯成中文，協助選民明白提案的內容，方便大家投票。又設『選票翻譯餐會』，為華裔選民，特別是不懂英文及不明白提案的華人，安排有義工為不懂英文的人士以中文翻譯選票內容，讓他們明白不同的議案後，能私下獨立地投票。

所有參與當日翻譯工作的義工們均接受訓練，並沒有黨派的，務求在翻譯時能達到公平公正。

在這兩個機構的合作下，已大大提升了波特蘭華人社區對選舉和行使公民權利的關注，在過去數個月內已為超過100名從未登記選民的華人成為選民。我們呼籲已登記選民的華人，務必出席6日的選票翻譯會，就算你不須要翻譯，也歡迎你來投票，一同為本地華人社區寫下新的歷史，並以美食來慶祝你投下了神聖的一票！

雖然亞裔選民在美國選民中的比重不高，只佔4%，而且投票率不高。這也令亞裔群體成為不受關注的一群，在政府的決策上也會是被忽略的一群。為了增加華裔社區的存在感，希望有更多的華裔選民能行使自己的公民權，投出代表你聲音的一票。

參加『2018選票翻譯餐會』的人士，必須攜同選票入場，完成投票程序後，大會有輕便晚餐招待。預計到來投票的人士數目不少，未能預計食物的數量，所以恕不招待沒有選票的人士進場，包括兒童，希望各界諒解。