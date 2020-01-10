波特蘭新聞與您送豬迎鼠

一年一度《年宵會》本25日會議中心舉行

預售票現已在威捷中心發售 每位七元

（本報訊）新的中國年將至，由波特蘭新聞舉辦的《年宵會》將於本月25日，由上午10時至下午5時在俄勒岡會議中心展廳E舉行，入場門票每張10元，預售門票現已開始發售，每張七元。歡迎親臨威捷中心（8733 SE Division St. #108黃上皇側）購票，查詢可電503-771-9560或503-380-8788。未能趕及購買預售票的觀眾，可分別到本報的網址：www.portlandchinesetimes.com，臉書頁或微信號：pdxnow 今日波特蘭，下載三元優惠券到現場購票。

今年的《年宵會》正值是年初一，是華人大眾同慶新春的好日子。這個一年一度的活動，今年已踏入了第二十一個年頭。由2000年開始，當年在波特蘭市過中國年並沒有任何氣氛，也沒有一個能讓大眾本地的華人聚集一起的慶祝活動。由第一屆起，這項活動已廣受大眾歡迎，其後，舉辦地點由華人聚居的東南區移師到俄勒岡會議中心，逐而成為了波特蘭市一個大型的中國文化慶祝和推廣活動，一直深受主流社區的歡迎，這更成為了不少華人每一年互相碰面問好的場所。

每年的活動，匯聚了本地多家教授中國文化的學校和機構的學生們，和本地的文化藝術團體，一起透過不同的文化演出和活動，展現中國文化的多面體。

今年與往年一樣，節目豐富，舞獅、民族舞、流行歌舞、武術等再加上今年第一次上台的中國大鼓隊。多家本地中文學校的老師和學生們將為大家準備有新年氣息，適合一家大小的手工藝。

會場內設有兒童遊戲攤位，孩子們可以玩遊戲贏獎品。由本年商家送出禮品的幸運抽獎將為觀眾帶來好運勢，而財神爺派紅包則是與觀眾互動的高潮，今年的紅包分別由中華會館及波特蘭新聞送出。

至於攤位方面，更是各式其色，有零售的，有吃的，有資訊的，歡迎大家都一起來「迎接鼠年。」

2020《年宵會》贊助商：金贊助－Health & Wellness Chiropractic Center保健整脊中心，其他贊助：亞太裔聯盟（APANO）、達美航空公司（Delta）、聯合會計師事務所、華人服務中心、99大華超級市場、順發超市、ilani賭場、波州大學孔子學院、鴻發食品中心、美國銀行、西雅圖文教中心、香港經濟貿易處等。

新上場的中國大鼓隊正在積極訓練中