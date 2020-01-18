波特蘭新聞與您倒數年初一



鼠年《年宵會》初一25日會議中心展廳E舉行

財神派紅包 商戶大送禮 節目精彩 文化展現

（本報訊）由波特蘭新聞舉辦的《年宵會》將於本月25日，由上午10時至下午5時在俄勒岡會議中心展廳E舉行，今年的《年宵會》適逢是年初一，波特蘭新聞連同多個團體和數十家商戶，連同財神爺，攜手向大家拜年，歡迎各界人士攜幼扶老到場，一起共慶新春。

要留意的是，今年大會的場地在展廳E，位置是去年的C展廳的另一面，由停車場乘電梯直上就是了，要現場購票的觀眾，請到展廳E外面的票務站就可。

中國人過新年當然要利利是是，討個好兆頭。財神爺將在大會的開幕儀式後向在場的小朋友派紅包，今年的紅包分別由中華會館及波特蘭新聞派出。

大受歡迎的幸運抽獎品，今年亦與去年一樣，參加者只要憑入場券到攤位選取你心意的紅包，每個紅包內都放有來自本地商戶的過百份的禮品和禮券。今年送出禮品的商戶包括有香港駐三藩市經濟貿易處、紅茶館、永明堂、祥發超市、99大華、全記麵家、三寶參茸海味行、海城海鮮酒家、金泉坊、小肥羊、黃上皇海鮮酒家、德昌海鮮、如意腳底按摩、味鼎、果C益佰、薡茶、五味館等；ilani將向全場年滿21歲的觀眾派禮券。

大會所設的遊戲和現場手工藝攤位，足可讓大小朋友們玩足一天，為年輕人而設的遊戲攤位亦準備了數百份禮品給勝利者。今年在場為觀眾提供手工藝活動的包括有砵崙宣道會及語文學校、砵崙中華學校、美西溫哥華中文學校、靈糧堂、波特蘭中文學校等。

至於舞台表演方面，喜愛舞獅的觀眾，今年一定能滿足您。市內最精彩的三個獅隊均分別在場演出，包括有李氏龍獅隊、越紅舞獅隊和白蓮舞獅隊最受歡迎的樁上舞獅等。除了多家中文學校、舞蹈和藝術中心的舞蹈武術等演出外，還有首次參加演出的俄勒岡華人聯盟中國大鼓隊，十位青少年經波特蘭文藝中心導師許慈恩月來的訓練下，將用霸氣激昂的大鼓聲，熱鬧地與你慶新春。另外，Rose City Rhythmic韻律體操隊再度參與，透過不同的動作展現無比的活力。波特蘭婦女聯誼會將載歌載舞為觀眾唱出賀年歌曲和展示中華文化的優雅旗袍秀。一班由本地喜愛唱歌的K歌群的成員亦首度上場為大家送上一連串的勁歌。

攤位方面，有賣賀年中式禮品的攤位，也有資訊的攤位，美食攤位等。值得一提是贊助商之一的亞太裔聯盟（APANO）將在場向各位介紹2020全國人口普查的詳情，歡迎大家了解美國每十年的盛事。

入場門票每張10元，預售門票每張七元。歡迎親臨威捷中心（8733 SE Division St. #108黃上皇側）購票，查詢可電503-771-9560或503-380-8788。未能趕及購買預售票的觀眾，可分別到本報的網址：www.portlandchinesetimes.com，臉書頁或微信號：pdxnow今日波特蘭，下載三元優惠券到現場購票。

2020鼠年《年宵會》贊助商：金贊助－Health & Wellness Chiropractic Center保健整脊中心，其他贊助：亞太裔聯盟（APANO）、達美航空公司（Delta）、聯合會計師事務所、華人服務中心、99大華超級市場、順發超市、ilani賭場、波州大學孔子學院、鴻發食品中心、美國銀行、西雅圖文教中心、香港經濟貿易處等。