波特蘭新聞手機程式　讓您新聞、資訊、中文電視集中看 即日起下載　並截圖寄上　即可獲贈禮品



（本報訊）追貼時代的步伐，波特蘭新聞在新一年的開始，推出兩項新的服務：一是手機程式；二是中文電視。

隨著時代的進步，科技發展的日新月異，現如今人人手上都有一台屬於自己的手機或是平板電腦。一直以來，除了報紙外，波特蘭新聞的讀者有透過本報網站、臉書頁或是微信公眾號來閱讀本地的新聞，而自新冠疫情開始，本報為了盡快將緊急的資訊送上，本報的臉書頁和微信號均每天有新的消息。

有於社交平台的限制，波特蘭新聞特別開發自己的手機應用程式APP，將發播的文字或是視頻資訊集中起來，讀者們只要做一次性的下載，就能一機在手，隨時看到最新和最可靠的資訊。

為了鼓勵讀者們下載這個極之方便的手機程式PCT NOW，波特蘭新聞在得到本地商戶的支持下，送出數百份禮品卡。只要您下載波特蘭新聞的手機程式，截圖首頁，連同您的姓名和電話傳給我們，本報會盡快通知你領取禮品卡。

下載程式後，只要在您的手機或是平板電腦的波特蘭新聞應用程式標誌上點擊一下，無論是新聞或電視，就立即出現！

下載程式的簡單三步驟：

一． 找出程式：

1. 用您手機/平板電腦的照相功能，又或用微信的「掃一掃」功能，對準下面提供的二維碼掃描，畫面即展示一個連結，點擊後即到「波特蘭新聞的程式」。

2. 又或可直接到應用程式商店，輸入PCT NOW。

二． 安裝和打開：

然後按「安裝」（Install），然後再按「打開」（Open），您就會看到首頁

三． 將首頁截圖，連同姓名和電話，透過以下方式，傳到本報：

1. 短訊到503-764-5953

2. 微信到 pctads

3. 短訊到波特蘭新聞（Portland Chinese Times）臉書頁

另外，波特蘭中文電視已正式開播，本報將邀請不同範疇的嘉賓們，為大家提供不同的資訊。同時將在今年的春節，安排特別的賀年節目，準備與讀者們一起在空氣中與大家歡渡新春，敬請留意！