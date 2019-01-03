波特蘭新聞將與你以活力迎豬年　年宵會將加插細運嘉年華 二月二日俄勒岡會議中心舉行　尚有少量攤位　歡迎商家參加

（本報訊）由波特蘭新聞及波特蘭文藝中心舉辦一年一度的新春慶祝會，今年將以全民同慶的宗旨，透過即場的各項活動，讓更多人以健康活力迎接豬年的來臨。

今年的大會主題是：「豬年新春細運嘉年華」，除了以往的文藝演出、展銷攤位、手工藝攤位外，今年加入運動元素，場內將設有一個細運嘉年華。入場觀眾可以在這細運嘉年華內參加羽毛球、武術、籃球、足球、乒乓球、及排舞等活動。

每年的年宵會，在慶祝春節的同時，推廣中華文化是主要的宗旨，今年加入包括有多個運動項目的「細運嘉年華」，是希望能鼓勵華人動起來，以健康的體魄來迎接新的一年。

另外，今年在新新食品公司的贊助下，大會將派發幸運曲奇，觀眾只要打開曲奇，就有機會贏取大獎。

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波特蘭新聞每年的新春年宵會均吸引數千觀眾入場，是商家們推廣業務與親身向客戶拜年的好時機，「豬年新春細運嘉年華」現尚有少量攤位，歡迎商家報名。欲購買攤位，請撥電503-380-8788。

「豬年新春細運嘉年華」：

日期：2019年2月2日（星期六）

時間：上午10時至下午4時半

地點：俄勒岡會議中心（777 NE Martin Luther King）

門票：每位$10（大小同價，3歲以下免費入場）

購票：www.ticketswest.com, 或即場購票

預售門票每位$7，在威捷中心發售（8733 SE Division, 黃上皇旁）