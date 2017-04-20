波特蘭房源供不應求　房價持續上漲

（本報綜述）三月份，波特蘭市的可銷售房屋數量急遽上升，但這一現象並沒有緩和波特蘭地區的價持續上漲的形勢。

根據區域服務（Regional Multiple Listing Service）數字顯示，上月，大波特蘭地區多了3,604間房屋出售。這比二月份的出售房屋數量增加了43%，比去年同期增加了5.7%。

絕大多數在三月份上市的房屋都是現有房屋。新建的住房仍沒有從經濟衰退之前的高峰期中恢復過來。

但因上月房屋的需求量持續上漲，將三月份的平均銷售價推高至428,000美元。根據RMLS，今年二月的平均成交價格為404,200美元，去年同期的平均成交價則為385,100美元。而購買的狂潮亦將房屋的平均售出時間縮短到五十八天，較之前少了四天。

約翰斯科特房地產（John Scott）俄勒岡州及西南華盛頓的董事長兼首席執行官萊諾克斯斯科特表示：「春季市場絕對是最火爆的，特別在一些就業的集中地區，售出的房屋數量幾乎佔了本地市場的百分之75。而由於市場上缺乏價錢較實惠及中價的房屋，導致每個賣家一放盤就接到多個買家的出價。」他估計，本地的房價將有繼續上升的趨勢。

哈里根說：「在失業率處於低水平，強勢的股票市場，就業增長，新房建造持續發展及低利率的情況下，房屋價格將在房源有限的情況下持續上漲。」