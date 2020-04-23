波特蘭房屋局推穩固家庭緊急資金27日接受申請



（本報訊）波特蘭房屋局日前從財政預算中撥出100萬元作為新冠病穩固家庭緊急資金，向在疫情中沒有收入或收入大減的家庭發放援助。估計這能為最少2,000個家庭提供有限的現金援助，幫助這等家庭支付急需的開支，包括購買雜貨、支付租金、水電媒及醫療費用等。

其中有20萬元，將於下周公開給市民申請，餘下的80萬元則會透過社會服務機構發放至特別文化社區、和正經歷無家可歸或無固定住所的家庭和個人。

申請方式

如欲申請這項250元緊急援助金，可於4月27日（周一）上午十時開始，可通過聯系211或到網頁https://www.211info.org/covid19 提交申請，先到先得。提供語言協助。

211的員工亦將協助申請人與其他社區資源和援助聯繫，例如水費減免、紓困券以及由環保局和特蘭水務局提供的公用事業安全網計劃。

申請資格：

要獲得穩固家庭緊急資金的資格，一個家庭必須是因受新冠疫情影響而失去包括工作、收入、家屬照料或其他困難等，並且在此之前的收入不超過地區平均收入的50%。

根據2019年波特蘭地區的平均收入的50%上限如下：

一人家庭：$30,800

二人家庭：$35,200

三人家庭：$39,600

四人家庭：$43,950

五人家庭：$47,500

六人家庭：$51,000

同時，申請人必需要提供證明經歷與新冠疫情相關困難的文件，例如來自雇主、客戶、醫療機構或學校的信件，指出因新冠疫情理由，被減工時、被解僱、業務損失、學校停課、失去托兒服務或無法工作等。

要申請援助和了解所接受的證明文件，可查閱：https://www.211info.org/covid19。申請表格有英文、中文、西班牙語、越南語和俄羅斯文。