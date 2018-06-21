波特蘭房地產市場有放緩跡象　但首次置業人士仍感困難

（本報綜述）據報導，波特蘭市的地產市場已有放緩的跡象，市場的房源庫存量在五月時有升，搶房的競爭也少了，而最重要的是房價增長率亦已慢了下來！

話雖如此，但房地產經紀們均指出，放緩的情況只在高價房的市場，而在一些選擇價格較低的首次置業買家市場，情況仍是跟之前的一樣競爭激烈。

在本地區的賣屋上市名單服務機構（Regional Multiple Listing Service，MLS）的數字，在五月底市場上房源庫存量有5,380間房屋，這是自2014年以來有最高庫存的一個五月，平均房價為40.9萬元，較去年同期上升了5.4%。

五月份售出的房屋，由放盤至成交需時37天，較去年短了兩天。有經紀指出之前每個樓盤都有10到15個報價，現時則只有3到5個報價。當然某些受歡迎的地區競爭情況仍然激烈，包括40萬以下的樓盤。

至於銷售情況則有下跌，MLS表示，在五月份售出的房屋數目較一年前下跌了3.2%。有行內人士估計，這是庫存量增加的原因之一。

有地產業人士表示，放盤的業主們看著過去幾年房產價大幅上升，到現時有需要調整一下心態。因為他們有些定價過高，當要下調價格時，給賣家的印象是你的價位是可以進一步向下調整的，特別是對一些已在市場上已有好一些日子的樓盤來說。

經紀們也提醒一些屋換屋的買家們，特別是那些看中了房價更高的房屋的人士，往往也將自己要賣的房屋定價過高，以目前的房產市場，最後可能會令到自己空歡喜一場。