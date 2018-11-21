波特蘭房價仍升 十月房屋銷售稍降

（本報訊）由 區域樓盤名單服務機構（Regional Multiple Listing Serivce，RMLS） 在上周五發佈的最新消息，大波特蘭地區在十月的樓盤價格有升，但售出的樓房數字則降。

根據這份報告，十月份房市有些數字比較混亂，例如報告指房價與一年前比較升了四個百分點，而成交個案亦下降料4.9%；另外，在十月份的「正在成交中」的樓盤與一年前比較亦下跌了8.2%。

根據本地房地產經紀的報告，10月份本市有6,550個待售樓盤。但根據區域樓盤名單服務機構的資料，10月在大波特蘭地區的六個縣城共有3,100個新樓盤，與2017年同期的數字2,981還要高，這是自2010年以來最多新樓盤的一個10月。RMLS 亦指出，今年10月，本地區樓盤的庫存只足夠本地市場維持2.7個月，而由上市至出售的時間平均為53天。

至於樓價，與去年10月比較，今年10月平均售出房價上升近5.6%，由429,000元升至453,600元；至於本地區的平均房價亦由379,900元升至400,000元，約5.3%的升幅。

RMLS的報告指出本地區最能負擔的房屋是在哥倫比亞（Columbia）縣，平均房價為288,800元，胡德山區亦在可負擔之列，平均房價是329,000元。房價最貴的是在Lake Oswego/West Linn，平均房價為580,000元；波特蘭西，平均房價為550,000元及Yamhill 縣，平均房價為506,000元。