波特蘭房價上漲全美第二

（綜合報道）波特蘭都市區成為全美國房產價值增長第二快的地區，僅次於西雅圖。

週四公佈的標準普爾/凱斯-希勒房價指數顯示，四月份波特蘭地區的房價漲了1.9%，比去年同期高9.3個百分點。波特蘭地區房價的漲幅跟隨了全國房價快速上漲的趨勢。四月份全國房價漲0.9%，高於去年同期5.5個百分點。

近年來西雅圖和波特蘭的年度增長一直處於領先地位。房屋價格攀升是由於買家們正在競爭市場上有限的房屋。目前的房主都保留著自己的房子，而不是搬到更昂貴的住所。與此同時，地產商並沒有原來那麼活躍了。這意味著與不斷增長的人口相比，房屋供不應求。

房屋市場觀察家長期以來一直推測，抵押貸款利率的增長可能會減緩需求，反過來又會對房價造成制約。然而抵押貸款利率一直不穩定，近幾周又下降到了今年的最低點。發佈凱斯-希勒房價指數的委員會主席大衛．布利澤（David M. Blitzer）週二表示，上漲率可能會產生相反的影響。

布利澤在一份聲明中說：「如果目前接近4%的抵押貸款利率進一步上漲，這可能會阻止更多的人出售房屋，並對房屋庫存和價格造成壓力。」「雖然房價不能無限期上漲，但是價格上漲和抵押貸款利率上漲何時將迫使房屋交易放緩是無法判斷的。」

根據區域多重上市服務顯示，波特蘭在四月份的房屋銷售價格中位數為385,000美元。五月份又上漲至388,000美元。