波特蘭慈濟人文學校講座 家長環保闖關護地球

（社團來稿）波特蘭慈濟人文學校於10月21日知心相契時間舉辦環保講座，由環境保護教育推廣組志工陳曉曄向家長與高年級學生志工們介紹「減少食物浪費」的重要性。這個活動是下星期學生環保闖關護地球的熱身活動。

在過去，食物垃圾的處理一直帶給大波特蘭地區政府的困擾，市政府也不遺餘力地透過俄勒岡州動物園的志工們一起推廣，教育居民減少食物浪費的重要性。此次活動尤其感謝俄勒岡州動物園提供相關的資訊與協助，讓學校環保小組可以配合響應政府的政策，透過環保闖關活動，讓家長體驗從自己家庭做起，一同減少食物的浪費。

講座中說明美國為目前全球食物浪費的前二名，其中在美國的垃圾場中40%是浪費的食物。也因食物浪費而造成水與土地資源的浪費，影響能源預算並產生溫室效應，造成地球暖化。所以減少食物囤積與浪費，不論對經濟與氣候都有好處，亦能保護自然生態與整個地球。

這次環境保護教育推廣組設計了四個闖關活動，希望從遊戲中教育孩子。第一關先由影片介紹食物浪費對動物與環境的影響。第二關再由家長轉輪盤，針對計畫購物，控制數量與管理剩餘食物等問題作答。接著第三關是學習正確儲藏食物的方式。最後一關為食物再製，利用剩菜再度創造美味的佳餚。答對數題後，家長還能得到一杯好喝的奶昔。

盼透過此次闖關，將減少食物浪費的觀念內化於心中。同時學校環保小組也設計了環保護照給孩子，讓孩子設計自己環保護照的封面，計畫自己的午餐計畫單，幫助家人適當儲存食物達到保鮮保久。此外也鼓勵大家發揮創造力設計自己的菜單，將剩食變佳餚，以減少食物浪費，落實於日常生活中，身體力行的去影響家人與周遭的人。鼓勵大家一起作環保的守護者，共同維護我們美麗的地球。