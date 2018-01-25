波特蘭慈濟人文學校健康講座　邀得李錦濤醫師主講

（社團來稿）波特蘭慈濟人文學校1月21日於知心相契時間舉辦健康講座 ，特地邀請李錦濤Dr.Kamto Lee中醫師來和學校師生及家長們分享「中醫保健：食療、心情調適與日常養生保健方法」感恩李醫師百忙之中冒著大雨前來和大家分享健康的生活態度及飲食觀念，他的幾點建議如下：

飲食方面：食材輪替與多樣化是有必要的。長時間的食用局限的食材，是誘發對該食材過敏的重大因素。從生／病理學來說，食材中的化學分子對身體而言是一種 “異物”，長期下來，這些 “異物”可誘發身體產生因應的抗體。每當這些抗體碰上了它的促生 “異物” 時，就會引起過敏的症狀，若不及時調整，問題會日益嚴重。

睡眠方面：就寝時間和睡眠品質很重要。身體自身修補和排毒功效在睡眠中是最强最有效率的，而最好的就寝時間是晚上9-10點。正常作息對小朋友體格生長有重要影響。研究發現，晚間是身體分泌生長激素的最佳時段；在這個時段睡覺，可幫助生長激素達到最高分泌量，有助生長發育。

運動方面：抖動式運動是針對淋巴系統的運動。淋巴系統是免疫系統的高速公路；倘若淋巴系統不通暢，免疫系統便無法發揮做用，從而產生免疫係統亢進或是紊亂的問題。此外，抖動式運動的另一大優點是它不易造成運動傷害。抖動式運動包擴輕柔原地上下跳動及跳彈簧床。

從五臟角度來說養生，建議如下：

<肝>

對肝不好的食物(引起痰瘀、發炎)有酒、起士、花生、咖啡。

對肝好的食物為薑黃、牛蒡、深綠色蔬菜、葛根。

<脾>

對脾不好的食物有麵筋、起士、麥，尤其是基因改造的麥。

對脾好的食物為山藥、蕃薯葉、秋葵、蓮藕、南瓜。

<腎>

對腎好的食物有杜仲、黑木耳與黑豆。

<心>

對心好的食物有甜菜、石榴、紅蘿蔔、仙人掌葉。

<肺>對肺好的食物有白蘿蔔、山藥、木耳。

在中醫，情志也是養生的一部分：怒傷肝，喜傷心，憂傷脾，悲傷肺，恐傷腎。因此，維持情緒的平和是非常重要的。

李醫師分享完之後的答問時間，仍有許多家長把握機會提出很多的問題，李醫師都親切的一一回答，總歸來說，常保愉快的心情、健康的飲食與規律的運動，就是達到身心平衡的調養方法。但是知道不等於做到，要獲得身心的健康無非就是要真正的力行實踐在個人日常生活當中。