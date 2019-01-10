波特蘭市首位非裔女議員就職　民眾關注她對市政府施政的影響

（本報綜述）在去年勝出選舉，成為波特蘭市首位非裔女議員的哈迪斯蒂（Jo Ann Hardesty）在上周三（2日）正式宣誓成為波市議員，代替前議員Dan Saltzman負責監管消防、緊急服務及緊急通訊等部門。哈迪斯蒂的上任，亦使波特蘭市議會出現議席由女性佔多數的局面。

哈迪斯蒂一向是一名社會的積極份子，一直抨擊市政府的政策，特別是對警察部門處事的不滿。上任後，大家都非常關注她對波市政府施政的影響及能否與市長及其他議員合作。

在上任的第一天，哈迪斯蒂已將她在未來四年的計劃訂好，在記者會上，她表現得輕鬆自如。她表示，將會追隨Dan Saltzman之前所要整頓的，包括改變911應對團隊，更有效地服務市民；另一方面是市議會期間經常受到不滿警察及市長和議員的市民打擾，使會議不能有效地進行，也令到欲表達意見的市民卻步。哈迪斯蒂表示，雖然在議會中示威的人士有不少是她的支持者，但認同Dan Saltzman的想法，必須改善情況，才能提高市議會的工作效率。

另一個要點：她打算尋求方法，削減她經常批評的警察局開支，從而增加她直接監督的部門的預算。她亦指出她的辦公室不會剛只留守於市長所分配給她的範疇內，她聘請了有法律和金融專業知識的員工，這些領域看似與她無關，但她認為這樣才能讓她可全方位的針對整個波特蘭市內的問題。

集合當日記者的訪問，列出哈迪斯蒂訂出的工作列：

她計劃將心理健康專業人員納入911中心：她指出，在不同的緊急情況下，派出那些緊急人員才是最合適呢？現時的情況是，遇到有精神健康問題的緊急情況下，按規定，派出一名警察，一輛載有很多消防員的消防車和一輛救護車的911應對團隊到場，問題是當中沒有一人是合資格處理精神健康問題的。

市政府的開支：要跟蹤撥出的金錢是否真正用在所定的範疇上，否則將資金撥到其他更有需要的地方。

改善低收入和移民社區的災難準備：哈迪斯蒂表示，她作為一個經歷過加州大地震的人，她知道，如果社區有好的準備能互相照顧，當地震真的來臨時，總比焦急地等候救援部隊的出現來得有效。

至於經常被她針對的惠勒市長：哈迪斯蒂表示市長跟她一直都在某些領域上持有不同的意見，但二人有共同意見的領域亦不少。她說她將與市長在有共同意見的領域上作出緊密的合作，而在不同意見的領域上則會尋求其他議員的支持，只有她找到三票的支持，她就成功了。

關於這個城市與美國司法部的和解，試圖改變警察局的政策和監督：哈迪斯蒂直指“這是一個非常糟糕的實驗。”在政策不能發揮功效時，我們就已浪費了數千萬元。

本市近年的眾多的暴力示威中，警察受到不少負面的抨擊，哈迪斯蒂亦是指摘警察部門的其中之一人。不少市民都她如何能改變現狀都特別關注。

民眾及媒體對這位非裔女議員為波特蘭市政府帶來的衝擊都拭目以待，由上任一開始大家已感到哈迪斯蒂的一股衝勁和對工作的熱忱。