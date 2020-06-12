波特蘭市非裔警長洛威爾宣誓就職



（本報訊）波特蘭市在十多天的抗警暴和種族歧視的活動中，波特蘭市政府反應快速，警察局長一職也由非裔警察迅速上任，洛威爾在周四早上宣誓就職，正式成為波特蘭市自1870年以來，第50任警察局長。

隨後，局長舉行了一個簡短的新聞會，他說：目前我們正經歷一個動蕩的時刻，但在這個時刻卻充滿著機會。 」局長繼續說，他在整個職業生涯中都是聆聽社區的聲音，與他們建立關係。局長表示，警隊的隊員都以熱誠的心來服務市民，但我們必須要將這夥心帶進社區內。而他則會每天懷著一顆服務他人的心來工作。

洛威爾在介紹自己的背景時表示，從小就在服務社區，小時候​​在紐約布碌崙區派送報紙，與街坊非常熟絡並得到大家的信任，他坦然很喜歡那種感覺。 19歲加入空軍，4年後重返校園取得刑事司法管理​​學位。在2002年加入波特蘭警隊，擔任抵擋幫派的培訓導師、校警和危機調解隊員。在前局長雷施的領導下，他領導一個新的社區服務部門。他在2011年7月升任警長，到2017年7月再升任督察，現成為警隊第四名非裔局長，管理全局近950名警員。

洛威爾局長表示，他對任何的改革方案均持開放態度，但這等方案必定是有意義並同時能反映出社區真正的需要。

在全國一片撤銷警察撥款的聲中，記者問局長，這對他來說有什麼的意思？局長表示，沒有警員希望出現這情況，因為市民需要警員，因為罪案是不會停下來的，市民要的是優秀的警隊服務。局長說撤銷撥款並不是一個正確的做法，撥款到正確的範疇，制定正確的政策才是解決目前問題的答案。

局長又感謝連日來大批的和平示威者，他們在和平氣氛下行使憲法賦予他們的自由權利，但有少數的搗亂份子，局方一定要給予警察一些工具來執行職務，為了保護他們的安全，警察會向他們發出多次警告，如示威者仍不遵從，警察就必須要採取行動，包括有身體的接觸。

當問及他擔任校警多年的經驗時，局長表示，這絕對是一個極好的經驗，在學校天天能與青少年接觸，讓彼此建立友好的關係，也讓他們了解警員的工作。雖然校警這崗位被取消了，但洛威爾局長表示，這不會是與少年人溝通的唯一方法，將來會用另一個方式重新展開這項工作。

至於在警隊的預算方面，則有待市議會開會後才能公佈。

在周二，兩個黑人組織Don’t Shoot PDX和Care Not Cops的領袖列出了13項要求，包括立即裁減警隊5,000萬元的撥款，這數字是市長建議裁減數目的七倍。領袖們建議將撥款投放在黑人社區，包括在房屋、教育、租金援助、精神健康及最重要的賠償。