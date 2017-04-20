波特蘭市長：波特蘭市應該著重基建支出

（本報綜述）上周公佈的最新一份波特蘭市財務報告中的數字，正好支持了波市市長泰德．惠勒（Ted Wheeler）早前提出要增加本市在基建工程上開支的建議。

在週三的市審計署辦公室的年度報告中提到波特蘭市的財政狀況總體良好。積極良好的趨勢包括市民的人均收入有增，市民的人均債務有減，而信貸評級亦較2016年高。

不過與此同時，該報告也提出城市應該著重規劃基礎建設的支出。因為政府未能及時作出維修，已令不少資產的價值持續下跌，而最為關注的是市公共運輸系統。根據波特蘭城市交通局的報告顯示，只有33%的道路，街道，橋樑以及路燈的維修狀況良好。

在市長最近有關波特蘭市狀況的演講中，他建議要為波特蘭的基礎建設投入更多的資金。在波特蘭市俱樂部（City Club of Portland）的發言中，他指出，由波特蘭發展委員會負責監管的多個城市重建區的撥款期將陸續屆滿。在通常情況下，因重建區成立後而增收的房地產稅會被歸納於市政府的普通基金內的。但市長建議將這些房產稅收融資在收入債券上，為本市的基礎設施項目提供資金。

市長辦公室估計，這做法，單在第一年就能帶來近5,000萬元的資金。

從過去到現在，財務審計一直指出，不到一半的房地產稅是用在一般的營運項目中。普通基金內最大的開銷是償還市區重建的債券，佔總數的25%。

在市長的建議中，在重建區屆滿後，也不能增加市政府對普通基金撥款，而審計部門主管德拉蒙德卡恩（Raymond Kahn）認為如果這些基礎建設沒有妥善維護，那就會導致維修費變得越來越昂貴。