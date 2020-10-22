波特蘭市長選舉首現補寫候選人



（本報綜述）波特蘭市長選情目前形勢似是叮噹碼頭，但出現了在本市的選舉史上首個補寫候選人，特雷莎·萊福德（Teressa Raiford），雖然她的名字不在市長候選人名單中，但她卻得到不少民眾的支持，而且後勁凌勵，大有機會可能影響到選舉結果。

萊福德是一名非裔社區活躍份子，在初選中未能勝出。但連場反轉波特蘭市的「黑人命貴」示威，社區中有人感到萊福德可能更適合在這個改革和過渡期間擔任波特蘭市的領導人。目前萊福德已是一名炙手可熱的補寫候選人。

有本地的政治分析家認為，作為一名補寫候選人，如得票有5%已是不錯了；但民調顯示，萊福德的得票極有可能是這數字的三倍。

所謂補寫候選人，就是選民想要投選一個未列在選票上的合格補寫候選人。

大眾對萊福德的觀感是，在政治立場方面，與女候選人伊安娜較接近，這表示，她會將部份伊安娜的選票拉走。萊福德在初選時的得票率只有9%。

萊福德一向積極推動種族平等，她是「不要開槍波特蘭」（Don’t Shoot Portland）的發起人，有許多運動的支持者都在為她競選。 儘管萊福德的競選活動有限，但結果卻是我們在最近的波特蘭政治史上看到的最強勢的補寫候選人競選活動。

萊福德來自貧困家庭，曾經歷露宿街頭的日子，她表示如當選，創建公平房屋政策是她的首要工作。

支持她的民眾指，萊福德是最了解黑命貴的領袖，她是波特蘭土生土生的第四代非裔人士，自幼就在黑人的生活環境下長大。她一早已努力將市內不同族裔的人士聯合起來爭取權益。

記得在2016年華人社區有人出來表示支持紐約一名開槍的華裔警察梁彼得，而當時萊福德就領導「不要開槍波特蘭」的示威。當年華人團體就多次與萊福德聯系，展開了華人社區與非裔社區的接觸。

如您也考慮投票給萊福德，你可在市長一欄寫上她的名字 Teressa Raiford。