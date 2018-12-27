波特蘭市長稱　露宿者問題是可以解決的

(本報綜述)本月中，波特蘭市長泰德．惠勒（Ted Wheeler）在市政廳舉行的年終新聞發布會上匯集了一些統計數據，顯示政府在解決露宿者住屋問題有極大的進展，有不少市民已被安置在一些由政府資助的廉租住屋單位中。

在市長的報告名單中，排第一位的是：市政府資助下一個有800個單位的廉租屋即將落成，估計在一月初將有1,800名市民入住；市長希望政府能繼續努力，在來年再多建1,000個單位。

當日在房屋處主任Shannon Callahan 和露宿者服務聯合辦公室的Marc Jolin 陪同下，市長表示，他深信無家可歸問題不是社會上的一個長期性問題，是可以切實地去解決的。他說：在建築方面，最低限度在近年我們有資源，問題是大家如何合作。

除了上述的1,000個單位落成外，市長的報告中還包括：

－自從市民在2016年投票通過2.58億元的房屋債券後，至今已有630個單位陸續落成；

－隨著包容性住屋條例的實施，在首年半的期間內，私人開發商在43個項目中創造了362個經廉租單位，房屋處主任Shannon Callahan表示，如過這43個單位是由政府來建造的話，可能要花上3,200萬元；

－露宿者服務聯合辦公室的Marc Jolin表示，在麥縣政府的資助下，該辦公室已成功在今年內協助近5,900名原來露宿街頭的人士獲得安置，其中包括有470名退役軍人，2,800名婦女，700名長者及1,900名18歲以下的兒童；她表示，沒有住屋單位供應，就會影響應變的效率。

市長再指出，市政府的租務服務辦公室擴展服務，增聘人手亦對增加效率有密切的關係，他說這指明如在政治層面得到認同，再配合資源，這就能對症下藥。