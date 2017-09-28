波特蘭市長擬將本市房屋緊急令再延18個月

（本報訊）上任波特蘭市查爾斯，在2015年10年頒發房屋緊急令，允許庇護可設在任何地方，不須理會是否符合土地用途；及加速廉租房屋的工程。這房屋緊急令為期一年，在去年下旬已延期一年，而期限將於未來數周內屆滿。現任市長惠勒剛表示，希望能將這緊急令再延18個月，以便讓類似早前公佈在老城/華埠區建設新的遊民庇護中心在無須更改土地用途的情況下，順利通過。

惠勒市長表示，本市的遊民問題仍未有得到改善，直至今年六月，波特蘭市仍有1,668名遊民，其中有1,752人住在臨時庇護所，另有757人住在中途住所。

一名一直過著無家可歸生活已有11年的Sheri 表示，遊民每天都在掙扎，因為你從來都不知道下一分鐘會遇到甚麼，晚上會有瓦遮頭或是下一餐有得食否，都是一個未知數。

波特蘭市議會將如下周三考慮通過延期，市府的新聞發佈表示：在過去兩年，盡管市政府和縣政府努力攜手，增加向遊民和有變成遊民危機等人士提供服務，但無家可歸的數字仍是有增無減。

面對這棘手的問題，市政府仍堅持他們的努力是成功的。

市長辦公室發言人Michael 表示，由房屋緊急令初頒佈至今，庇護所的床位已由800張增至現時近1,600張，而市政府即將批核的房屋債券項目亦將帶來額外的1,300張床位。

延長緊急令可讓市政府量化進度。

由市政府和縣政府成立的遊民服務聯合辦公室（Joint Office of Homeless Services）發言人 Denis 表示：儘管我們一直努力，但對房屋的需求量不斷在增。雖然如此，但他們每年均協助超過2,000人入屋，脫離遊民生涯。

Denis 將遊民不斷增加的理由歸咎於收入和租金的距離愈來愈遠，令到更多的市民已無力負擔住屋。