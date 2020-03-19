波特蘭市長撥款15萬元　協助翡翠區商戶渡過難關 歡迎翡翠區及老城/華埠的亞太裔商戶申請



（本報訊）波特蘭市長泰惠勒在周二的新聞會中宣佈撥款15萬元援助翡翠區的商戶，因為翡翠區內不少亞裔商戶，早在一月就已受到疫情的影響，令到生意大跌。

早在二月初，翡翠區委員已關注到區內多家亞裔商戶，特別是華人餐館，已開始因為中國發生新冠肺炎而大受牽連，令到生意一落千丈。於是委員會已開始向市政府求助。

經過月來的商討，透過負責翡翠區事務的亞太裔聯盟，並得到波特蘭發展署的大力支持下，市長決定撥款15萬元，給予翡翠區和亞太裔聯盟管理撥款的發放，並且除了翡翠區商戶外，位於老城/華埠的亞裔商戶亦同時可受惠。

歡迎所有在這兩區的商戶申請，獲優先處理的將會是由移民擁有的商企，特別是那些在過去一直有與社區連系的亞太裔商戶、租戶，和那些受到最大打擊的商戶。其中全國連鎖店和非營利機構不包括在其中。

申請可到APANO網址下載申請表，並於3月23日前遞交，3月24日翡翠區委員會將審核所有申請表，並決定受惠的商戶。一經批核，資助金將於2到3日內發到商戶手中。

欲申請翡翠區小企資助或了解詳情，說中文的可撥電503-888-6298直接與翡翠區委員許張淑儀聯絡。

翡翠區範圍：北至Harrison 街，南至Franklin 街，東至93街，西至80街（請參考附圖）