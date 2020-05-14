波特蘭市長公佈下年度財政預算　預期赤字7500萬元



（綜合報導）早前波特蘭惠勒市長公佈本市2020-2012年度的財政預算案，市長稱在過去幾年本市經濟發展強勁，雖然疫情帶給本市前所未有的壓力，但本市仍能承受今次的經濟打擊。

本市主要的收入來源包括旅遊、商業和地稅，這些全都會因為疫情的影響，在未來一年收入大跌，根據市政府最新的估算，下一年度的收益只有5.17億元，比早前預期少了7500萬元。

惠勒市長表示，他要找出一個不用裁員和不會大削開支的彌補赤字方法。市長說：我們的世界被新冠疫情翻轉，突然間本市少了7500萬元的收入，但過去幾年本市的經濟處於強勢，所以現時還有能力填補近九成的赤字。

市長公佈下年度的的財政預算為55.2億元，其中已包括用來平衡因新冠疫情引致常費中出現的7,500萬元赤字。建議中這個預算案與現時的預算案比較少了3.16億元，即下調近5.5%，其中包括向未有取得聯邦資助的家庭發放補貼，對21個新公園的撥款等。

早前市長宣佈將向非工會的1.700名市政府公務員開刀，透過凍薪和放無薪假來削開支，而屬工會的公務員，市政府仍在工會談判中，希望能在5月20日市政府開會通過新預算案前雙方能達成協議。新的預算案將在7月1日起生效。

根據市長和市預算案總監Jessica Kinard，預算案中的7,500萬元赤字，將從常費基金中撥出3,080萬元來填補部份赤字；抽出疫情前的超額收入的2,850萬元用來減赤。另外，透過市公務放無薪假和凍薪及削減市政府各部門開支後，餘下的930萬元就要靠裁員來彌補。惠勒市長希望工會能考慮與其他人員一樣暫作犧牲，否則裁員就在所難免。市政府僱有近7,800名公務員，並已削減了950個職位，這大部份屬季節性的公園職位。市長本人亦放棄至年底的薪酬，估計這能為市政府省下95,000元。

波特蘭警察協會的Turner 警官表示，工會目前仍未考慮接納市長的凍薪建議，他認為市長目前仍是過早將這些縮減政策納入建議中的財政預算案內，並指出市長或是財長都沒有與他談論過下年度財政預算的問題，在沒有討論過其他代替方案前，他們決不能盲目地接受。Turner 警官又指出，公共安全服務需要得到市政府的全力支持，特別是在這個新冠疫情下。警察工會的主席建議市政府應考慮裁減其它非緊急服務。

市政府預算，在未來的財政年度中，商業牌照費收入將大減4,500萬元，短期住宿稅將大減2,000萬元。Jessica 表示，目前，市政府還未能完全估算到疫情對本市經濟的影響，因為今年的報稅日期由4月延到7月，所以要到年底才有確實的數字。

波特蘭市政府收到來自聯邦政府1.14億元的新冠疫情紓困撥款，但這些撥款不能用作平衡預算案，Jessica表示，市政府正尋求各方意見，包括各部門領袖、社會機構等，確保撥款分配能真正惠及有需要的市民。她說1.14億元像是一大筆錢，但當說到整個波特蘭市的人口，和社區中各方面的需要時，政府必需要認真思考如何利用這資源來作出影響。

惠勒市長指出，他建議中的預算案應對了本市的財政挑戰、公平和包容性，以及服務不足的社群和氣候變化的問題。

預算案內，最明顯的建議包括：

－ 撥款750萬元，在未來3到4年期間改善本市近12哩照明度不足的交通黑點街道；

－ 撥款450萬元予房屋局，為800個家庭提供高達6個月的租金資助；

－ 繼續維持620萬元撥款予露宿者服務聯合辦公室；

－ 雖然公園康樂局因疫情影響已全無收入，但市政府將按原來計劃資助新開的21個公園的營運和維修費用；

－ 預留45.5萬元向未有取得聯邦資助或失業金的人士發放補貼等。

就這份預算案的公聽會，市政府首次透過視像會議讓市民發表意見，並會在5月20日的市政府會議中審核。