波特蘭市長、本地團體發聲明譴責種族仇恨暴力

（本報綜述）喬治亞州亞特蘭大的槍擊事件對受害人家屬及亞裔美國人而言，均是難以言喻的悲劇，美國「停止仇視亞太族裔」（Stop AAPI Hate）表示：亞裔社區已深受嚴重種族主義攻擊影響，槍擊事件徒增亞裔社區繼續承受的痛苦及恐懼。

波特蘭市長泰德．惠勒也就亞特蘭大事件發聲明，他說：「昨天在喬治亞州亞特蘭大發生了令人震驚的槍殺事件後，波特蘭與我們的亞太裔美國人站在一起。這樣的罪行在整個社區造成持久的恐懼和傷痛。同時我們亦見到在波特蘭及全國各地針對亞裔的仇視罪行有所增加，很明顯，針對亞太裔的仇恨言論造成了真正的傷害，波特蘭市政府對任何形式的種族主義和仇恨加以遣責。」

市長辦公室的戰略創新主任亞當斯周三一早就發電郵，關心翡翠區和亞太裔社區的安全，並表示這是市長辦公室目前最關注的事件，有需要他可要求警方加強在這些地區的巡邏。

一向為亞太裔爭取權益的亞太裔聯盟（APANO）亦發聲明，並向事件中的受害人及其親人，喬治亞州當地的亞太裔社區和合作夥伴，致以深切的慰問和支持。在聲明中提到：「我們必須明確指出，這種暴力行為對亞太裔婦女的影響尤其嚴重，在這種仇恨大流行中，基於性別的暴力與種族暴力同樣重要。亞特蘭大的悲劇特別指出亞裔婦女在美國甚至全球所面臨的種族性暴力。我們知道這對於我們的亞太裔社區來說是一個可怕的時刻。」「我們必須繼續相互支持，爭取我們的權利和安全。我們呼籲盟友們與我們一起譴責這些針對亞太裔社區的暴力。我們必須彼此關心，共同努力，消除那一直在威脅著我們的種族主義。」

日前，本地有20多個華人團體聯署發聲明，譴責所有針對亞裔的仇恨暴力事件，並呼籲大家團結一致，反對岐視，守望相助，勇於發聲。發起人李世斌表示，我們無法做到袖手旁觀，坐視不理，決定發聲反對暴力。

俄勒岡華人聯盟的代表兆洪成，亦努力為早前在公車站被問一句是否中國人後，被人襲擊的一名華人奔走，結果在周二的庭審中，原來可獲有條件下保釋的疑犯，最後法官宣判不准保釋，還押待審。

本地多個亞裔團體正在籌劃活動，引起社會關注仇視亞太裔這問題。大家都在呼籲亞太裔社區勇於走出來發聲，一同譴責這些種族仇恨事件。

惠勒市長鼓勵所有遇到這些仇恨事件的民眾舉報事件，緊急的撥打911，或撥電州司法部的歧視熱線1-844-924-BIAS。

美國非牟利組織「停止仇視亞太族裔」周二（16日）公布的最新統計數據，指最近一年來各州共出現3,795宗針對亞裔的種族仇恨。此外，皮尤研究中心的調查指，30%亞裔美國人在新冠肺炎疫情期間經歷種族歧視或遇上帶種族主義的玩笑。

停止仇視亞太族裔指，由去年3月19日至本年2月28日期間出現的種族仇恨事件中，超過60%受害人受到言語騷擾，超過10%遭受人身攻擊。華裔是遭受最多種族仇恨事件的族裔，佔報告事件的40%以上，其次是韓裔、越南裔及菲律賓裔。數據顯示，超過30%的仇恨事件發生在企業內，其次是街道及公園，亞裔女子遇上仇恨事件較男性多出2.3倍。