波特蘭市通過住宅填充項目　住屋發展將密集化



（本報綜述）經過4年多時間的爭論後，一個重新規劃土地用途計劃－住宅填充項目（Residential Infill Project），終於上周在波特蘭市議會以三票對一票獲通過。這是本市自1991年以來，最大規模一次的土地用途改革。市政府估計，到2035年，本市將有10萬間新房屋。

這項目允許目前只能興建一間獨立屋的地皮上，可作填充式的房屋發展。這表示，目前擁有獨立屋的屋主可加在其屋地上加建附屬住宅單位，又或由原來一居住單位改建成三到四個居住單位的建築。這樣新建房屋的數字會加倍，藉此能緩和本市住房不足的問題，同時隨著建房面積縮細，租金也將較平宜。

有傳媒形容這條新法例為北美房屋改革定下新的標準，也是美國歷史中，對低密度房屋區最有利房屋發展的改革。

除了允許獨立屋的住宅用地上可合法地興建最多四個住屋單位外，新法還特別提供照顧可負擔房屋的選擇，地主甚至可改建成四至六間住屋單位，條件是有一半單位是屬於為低收入家庭而設的廉租單位。這是有史以來，非營利組織能夠在市內任何地方建設廉租住屋單位。

法例還取消了本市四分三住屋需要有停車位的要求，這是本市自1973年以來首次給予人們有停車道與否的選擇。

說到增加住屋單位可使租金下降時，有市民指出，這只是一個理想，不相信租金會平宜。住在Hayhurst 區的拜娜表示，當拆了一間價值35萬元的獨立屋，他們會在地皮上興建兩座新的房屋，而每間的價值卻是80萬元。

而反對這提案的歷史地標委員會成員亦質疑該項目是否可以降低房屋成本，她說：“新建的房屋總是比購買、翻新和擴建昂貴。”

惠勒市長指，新冠疫情帶來了一波不確定性，加上目前本市求過於供的房地產市場，這已增加了市民對獲得住房屋的障礙。市長說：“我全力支持這個創造更多住屋機會的政策，也為向願意發展廉租房屋的提供可觀獎勵的建議感到自豪。

致力於本地房屋政策的尤達利市議員亦表示，一百多年來，這單一性的土地用途限制了某些階層和種族的人住在獨立屋的住宅區，而簡單的分區就無法彌補過去的傷害或無法保證可提供更多廉租屋和多樣化的社區。這就是為何我一直在努力，包括對廉租住屋的激勵措施、承諾會製定和實施反迫遷的措施，並鼓勵維護現有住房的原因。

至於非裔的女議員哈迪斯蒂，她特別指出，通過這法例，政府邁出了一步，願意承擔過去「創造並執行種族隔離和不平等現象」，並藉此進行修復這歷史問題。