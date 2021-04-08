波特蘭市議會通過600萬元撥款應對槍枝暴力



（本報綜述）周三，波特蘭市議會通過600萬元撥款，應對困擾著本市多月的槍枝暴力問題，在發佈的聲明中，宣稱這是一個公共衛生問題，而不是執法的問題，希望這能結束本市激增的槍擊事件和死亡人數，法案即時生效。

法案內容包括撥款最少350萬元給予社區組織，協助對抗槍枝暴力；同時撥款140萬元，在年底前增聘24名公園巡邏警衛。值得留意的是，警察部門獲准在社區監察下設立一個7人隊伍，集中調查槍枝暴力案件，但卻不獲任何撥款來支援這項工作。

惠勒市長表示，這些投資分配“不是新事物，而是早已應該做的事。惠勒市長說：我們必須承認，我們的城市和州一向存在種族主義和白人特權文化，並習以為常的存在現今的社會中。

非裔女議員哈迪斯蒂在會後表示，她對決議表示歡迎，並強調單靠警方是不能解決這嚴重的暴力問題的。她在推特寫道：今天的行動帶來了希望，但要做的實在還有太多，我首先要為防止開出第一槍找出解決方法。在今次的過程中，我聽取了每個人的意見，包括我的同事、公共衛生專家、警察、社區成員、受害者家庭以及因加強警務措施而受到最大負面影響的人。

這法案得到了不少政府官員和社區組織的支持。

自惠勒市長提出撥款200萬元的要求，在警察局創立一個全新的部門專門調查開槍案件後，經過三個多星期的討論，終於有了結果。一向被指為積極要求警隊改革和提出大幅削減警察部開支的哈迪斯蒂，當然反對市長的撥款要求，而接受了由其餘三位議員提出的500萬元撥款，其中不包括任何撥款給警隊的建議。市議員馬普斯（Mapps）表示法案展示市政府對減少槍枝暴力和改革公共安全系統的決心，他表示在下一財政年，即7月1日開始的預算中，還會有更大的改變。

波特蘭警察局長洛維爾隨後在新聞會中表示對法案的支持。

由年初至今的三個多月，波特蘭市已有284宗槍擊案，有91人受傷，18人死亡，其中25宗屬謀殺案。

這項提議回答了社區幾個月來的呼籲，要求該市實現社區安全的方式發生重大轉變，將執法鏡頭換成公共衛生鏡頭。”