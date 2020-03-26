市長延長本市緊急狀態令 撥款100萬助小企



（本報訊）波特蘭市議會在周三的會議中通過兩項緊急援助法案，協助市民過渡這艱難的時期。

首先從未有指定用途的基金中撥出300萬元作為應對疫情的援助金，市議會還未有定出如何用這筆錢，但表示將用作支援本市向公務員和社區人士宣傳公眾衛生安全法。同時撥出100萬元資助協助小型企業。

在整個經濟突然停頓下來時，不少小企都感都徬徨，沒有收入下，連工人也要辭掉。波特蘭市政府撥出100萬元，波特蘭發展局亦同樣撥出100萬元，為本市的小企渡難關，市內的小企都可以申請，將批出150個由5,000元到10,000元的資助。政府會優先考慮那些由有色人種所擁有的商企，而其生意下跌超過25%，但仍然繼續支付員工的工資和健保。將由本月30日開始接受申請。

由發展局撥出的100萬元，有部份將用作批出五年免息貸款。

另外，市長又要求波特蘭房屋協會撥出100萬元作為租金援助金，為失去收入的家庭提供租金補貼和現金援助，估計每個家庭獲發500元，有2,000個家庭受惠。

同時，市長泰德．惠勒亦宣佈，將早前頒佈於26日早上8時屆滿的緊急狀態令會，延長多兩星期至4月9日，市長表示，本市的疫情仍是在爬升的情況，所以有必要作出延期，如情況未有改善，則有可能再作延長。

布朗州長亦宣佈，俄勒岡州將跟隨國稅局，將本州的報稅截止日期由4月15日延後三個月至7月15日。

至於波特蘭市政府徵收的35元藝術稅，市民亦可延到7月15日前繳交。藝術稅是在2012年通過，每位每年收入超過1,000元的居民均需繳交35元，用作資助本市由幼稚園到五年級學生的藝術和音樂老師及其它藝術機構提供的課程。