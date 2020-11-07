波特蘭市議會否決裁減警隊1,800萬元撥款議案 示威者晚上襲擊其中一反對議案的議員住所



（本報綜述）由波特蘭市的非裔女議員哈迪斯蒂提出，進一步削減警隊1,800萬元撥款的議案，經過上周的激辯後，在周四下午的會議中進行表決，結果以三票反對，兩票贊成下未獲通過。到晚上，其中一投反對票的議員住所，被示威者破壞並企圖放火。

這是在示威初期，市議會決定「順應民意」大削警隊1,500萬元撥款後，至今不到五個月的時間，非裔女議員哈迪斯蒂再提，進一步削減警隊1,800萬元撥款，將這筆金錢用來協助受疫情影響的民眾解困。這議案在周四下午的波特蘭市議會會議中投票，投贊成票的有哈迪斯蒂和另一位女議員尤達利。市長和Amanada Fritz 和新加入的Dan Ryan（丹．賴恩）均投反對票。

反對的議員表示，無疑波特蘭警隊和縣政府的司法系統是需要作出重大的改革，但只是從一個部門拿掉一大筆經費，而卻沒有一個實際的改革計劃，這對整個城市都不是一個好的做法。

賴恩議員說：我們一定要記住，要減一下子就做到；但要建設新的資源並確保有效果是需要時間的。

兩位贊成議案的女議員指出，減掉的警隊撥款可用於食品補助和被東主趕走的租客的訴訟費。她們又指，削減撥款是民眾的訴求，因為大家都要求採取其它減少警隊參與的維持社會安寧方式。哈迪斯蒂對題案未能通過表示失望。

市長在會議完結後隨即發表聲明，表示他本人未能贊成這議案，市長指出令他感到非常困擾的是，該提案沒經我們獨立的城市預算辦公室審核和分析，因為他們是市政府所有預算的監督者，而他們卻沒有機會參與其中的討論。

到晚上，一班示威者走到賴恩議員在北區的住所，打破窗戶，將入滿油漆的氣球和燒著的物件擲入屋內，企圖燒屋。

惠勒市長在周五早上發聲明遣責暴徒的所為，他說：昨晚的犯罪破壞和對賴恩議員住所的襲擊是應受譴責的，暴力，刑事破壞和恐嚇是不可接受的，絕不能容忍。必須盡最大的努力進行法律追究，調查和起訴肇事者。

哈迪斯蒂向示威者作出遣責：“昨日經過一場緊張的市議會聽證會後，一群人破壞了賴恩議員的住所。”“我想說清楚：我們可以在這些問題上表示不同意見和不滿，但我不能容忍昨晚賴恩議員家中發生的事情，做出這些行為的人必須承擔責任。為改革而戰是混亂和複雜的，但是不應該越過界線。”

波特蘭警方已為事件進行調查。

布朗州長將原來在周五下午5時結束的聯合指揮命令，再次延至今個周日。這命令讓麥魯瑪縣警長辦公室和俄勒岡州警聯合指揮，以應付選舉有關的示威抗議活動。國民警衛隊只隨時奉命出動，他們只作支援，保護公共設施和安全，讓執法人員可採取更多其它的行動。