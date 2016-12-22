波特蘭市議會一致通過30萬元緊急撥款　讓Division 街改善道路安全工作可馬上起航

（本報訊）一晚之內，在Division 街上發生了兩宗致命的交通意外，引起了大眾再次關注跨越兩小區：翡翠區和Division中途區（Division Midway Alliance）的Division 街的路人安全問題。在過去三年來一直與兩區合作的波特蘭運輸局，也因此要求市政府提前撥款，並將已定出的計劃提前實行。

波特蘭運輸局在周三的波特蘭市議會中，提出要求市政府緊急撥款30萬元予這兩小區，用作改善路人安全的教育工作。為了令市長和市議員更明白實況，運輸局邀請了翡翠區的項目負責人Duncan Hwang，Division中途區的經理Lori Boisen及華人社區代表許張淑儀，親臨會議，講述實況。

首先由許張淑儀講話，她說到12月7日晚一個華人新移民家庭，因丈夫被車撞至身亡，打破了這個家庭的夢想，丈夫一去不返令到太太傷痛不已，在不懂英語的情況下更感無助。目前，華人社區中已有不少人士伸出援手，協助張太太處理有關事宜，有捐款的協助她渡過難關。許張淑儀強調，華人社區喜愛互相幫助，但絕對不希望見到這悲痛的情況，她又指出，各方人士在各樣事情上都要求有公平和公義，她希望這也能適用在路人安全的議題上。除了要求減低汽車限速，增加過馬路的安全設施和街燈外，她希望見路上有其他語言（包括中文）的路牌和交通標誌。她指出翡翠區是一個移民聚居的地方，很多移民都不會開車，每天只會步行去上班和購物，讓他們以自己的語言來明白道路安全的守則是極其重要的。最後，她指出在過去兩年內有兩名華人長者在Division 街上被車撞死，這數字實在太多了，因此要求市政府要立即行動，照顧所有市民的安全。

翡翠區的項目負責人Duncan Hwang在說見證時提到，翡翠區在多次舉辦的公聽會中收集了不少居民和商戶的意見，就這些意見一直與波特蘭運輸局商討，改善區內的交通和道路安全，雖然已成功令在Division 和82街增設橫過馬路的設施，但市政府和運輸局做事的效率太低了，他希望市議會能通過這30萬元的緊急撥款，讓這兩個小區馬上就可展開道路安全的教育工作，透過提升市民對路道安全的認識和警覺，有望能減低傷亡意外的發生。

Division中途區的經理Lori Boisen指出，該區負責的是由117街至148街的一段Division街，這區也是移民的集中地，她每天都親眼見到不少居民過馬路時的危險情況，也見過父母將子女推出馬路，她深信，用不同語言來教育居民，及設有多種語言和簡單易明的圖案交通標誌，將有助不同族裔的人士更明白指示。另外她又指出有五條行車線的Division 街實在太寬，路人要橫過馬路是極其危險，過馬路設施不足，也令路人隨處橫過馬路。她希望市議會立即通過撥款，讓她們立即行動，減低路人的意外發生。

結果，市長和市議員一致通過緊急撥款，同時亦要求運輸局優先處理這兩小區的部份基礎設施，包括翡翠區居民和商號一直大聲要求的街燈，改善行人路和增加斑馬線等，另外亦要求全面修改Division 街的設計，甚至將Division 街進行瘦身工程。

除了今次要求市政府作緊急撥款外，波特蘭運輸局亦將原來定於明年七月在Division 156街安裝車速攝錄機系統的工程，因為今次的意外事件，特別將這工程推前在下月安裝，並將在二月開始使用，向超速人士發出警告，希望這攝錄機系統對減低車速有幫助。

在通過撥款後，翡翠區隨即發佈這消息，Duncan Hwang在信中表示，翡翠區聯同亞太裔聯盟，在過去數年，透過多次的上門家訪，深入了解居民對本區關注的議題，也透過多次的社區會議用不同的語言向不同族裔的居民取得資料，所有結果均顯示，不論是甚麼族裔人士，大家最關心的是區內的道路安全，和可「步行」性。所以翡翠區與亞太裔聯盟近年來一直向政府爭取包括減車速、加設街燈、加設斑馬線及多國語言的路牌等。因為今次的意外，他們會繼續要求政府加快撥款改善Division 的基礎設施，確保本社區的安全。