波特蘭市議員推翻市長的抗議限制計劃

（綜合報導）近日，市長泰德．惠勒和警察局局長Danielle Outlaw向市議會提出，為了保證城市的安全，他們需要更大的權力，原因是警察局長目前沒有權監管波特蘭未經許可的抗議活動。

市長和警察局長希望市議會能通過條例，使作為警察局的最高首長，即惠勒市長，能夠發佈命令，規範涉及兩個或多個有暴力衝突歷史的團體的抗議活動時間和地點。觸犯法例者，將有可能會被逮捕，被指控有罪，並被罰款。

在市議會上，警察局局長Danielle Outlaw指出，2016年以來，波特蘭市已花了2,945,327美元用於員警加班，以便在可能變成暴力的抗議活動中保持秩序，其中，在2018年與抗議相關的加班費用已達到441,685美元。

市長更指出，目前波特蘭對那些社區以外或其他地方的抗議團體特別有吸引力，這些團體都喜歡跑來波特蘭進行暴力活動。 此舉已經嚴重影響到波特蘭的聲譽，並令市民感覺不安全。

在市議會中的兩位女議員並不買賬。市議員Chloe Eudaly和在11月6日新當選的議員Jo Ann Hardesty認為，抗議活動變得暴力化，根本不是警員缺少權力控制局面和進行幹預，而是警員對抗議者使用的策略存在問題。他們認為警察局在與右翼團體打交道時採取了更寬鬆的態度。

據瞭解，在8月份，波特蘭市中心爆發了一場 “街頭大戰”。對戰雙方是來自右翼團體“愛國者禱告（Patriot Prayer）”的遊行人群和反抗議者。雙方互擲雞蛋、水瓶和鞭炮，扭打成一團。

Hardesty希望市議會能推遲針對這條條件的選票時間，以便等到她1月就職。但市長似乎不願意推遲對條例的表決，因為即將退休的議員Dan Saltzman是唯一支持他的。如果等到1月份後，就少了一個支持他的人投票，屆時他的計劃或被推翻。

Hardesty表示，她信任局長，但如要給予她絕對的權利來決定誰人可抗議，甚麼時候、甚麼地方和如可抗議，這是錯誤的想法。她又指責該局“護送”在該市抗議的極右組織，並對反抗議者過度使用武力。

另一名議員Eudaly也明確表示她不會支持市長的計劃。她指控，在去年8月的抗議活動中最受到傷害的是反抗議者。這些傷害包括，三級化學灼傷，開放性傷口，以及至少一次創傷性腦損傷。

隨著Eudaly明確的“否決”投票，其他議員也表示反對，目前尚不清楚市長是否有足夠的選票在下週進入二讀時獲得通過該條例。目前看過，條例通過的機會不大。