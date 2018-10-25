波特蘭市租金升得高跌得快

（本報訊）波特蘭市民「捱貴租」的日子終於稍有改善。就地產網站Zillow 日前發放的報告顯示，在波特蘭市今年九月份的租金與去年同期相比，已下調了2.7%。這跌幅更是全美35個最暢旺的地產市場中之最。第二位的是鄰州的西雅圖2.2%。

報告中指出，雖然租金有跌，但租金水平仍然處於歷史高峰。與一年前比較，全美的平均租金已下調了2%至月租$1,440，即租客每年能省下36元的租金。

在過去的幾年內，波特蘭和許多主要的大城市都出現很多的豪華住宅，根據報導，當地的開發商為了吸引富有的顧客，紛紛推出不同的噱頭，包括送出亞馬遜禮品卡等。所以有人說，波特蘭市的租金是為向富人減，卻向窮人加。

波特蘭市政府自2015年頒佈房屋緊急令後，波特蘭市已建造了超過15,000個柏文單位，但這對解決本市房屋短缺問題似乎沒能起作用。

根據本地一份報章的調查，有不少業主喜歡透過短期租房網Airbnb將房子出租來賺得更多，去年就有報導有市民因業主收屋轉作Airbnb而被迫遷並成為無家可歸一族。

市政府的法例是禁止非自住房屋做短期出租的。換句話說，自己的主要住宅還是可以做Airbnb短租，投資房或第二套物業就不能再利用短期租賃來賺錢。根據監察Airbnb行內發現的數字，出租名單中，最保守估計有超過2,400個Airbnb短租單位是違法出租的。而這2,400個單位，就已從房屋出現嚴重短缺的市場中抽走。

都會局最新的一份研究發現，要平衡住屋需求，本地區需要增加48,000個可負擔房屋單位，目前波特蘭市民等候可負擔房屋單位的時間約為14年半。

這顯示短期出租對我們的社區、住房負擔能力、現有行業和住房供應的潛在影響。

對此情況，市長辦公室表示，目前正與Airbnb商討，要求該公司向市府遞交有關短期出租活動匿名資料的報告，以便市政府向違法出租的市民採取法律行動。同時為了換取這份匿名資料，市政府可能會減少向部份出租單位進行測檢的要求。

但市政府這舉被指為無助本地的房屋需求情況，違法短期出租的情況可能會減少，但業主們想用短期出租方式來賺更多錢的意欲似乎不會受到影響。這就是說，本市的租客被業主迫遷的情況仍會繼續出現。