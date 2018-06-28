波特蘭市研究全面禁塑膠吸管和餐具可能性

（本報綜述）近期，媒體廣泛報導了海龜和鯨魚受到吸管等塑膠物件的危害，在全球各地引發了民眾對環境問題的重視。波特蘭市政府亦加入行動，上周三宣布，要求政府的環保局人員在10月一日前提交有關在餐館和酒吧範圍內禁用塑膠吸管和餐具的策略建議。

在各類塑膠製品之中，吸管消耗所佔的比例相對較小，但顧客通常用完即棄，吸管也無法自然分解，結果往往大量殘留在海灘和海洋，及最後被海洋生物所吞食，威脅著牠們的生命。

向市長提出這議題的是本地Surfrider 基金會的關注塑膠吸管活動Ditch the Straw Campaign的一名義工南茜。南茜指出已有研究證明塑膠吸垃圾的禍害，已令到受威脅的野生生物的種類超過660個。

至目前，在波特蘭市已有近100家企業加入這拒塑運動的行列，其中包括Burgerville快餐店，Widmer Brothers 釀酒公司等。

波特蘭環保局將研究其他已實施拒塑的社區，並會向餐館和酒吧業及其它使用塑膠吸管和餐具的商業諮詢，然後再向市議會提交一個最有效的拒塑方案。

今次市政府的決定，可以說是對餐飲業作出提醒，要在市政府決定立法之前趕快用完所有塑膠吸管和餐具的存貨。

市政府人員亦將對醫院或是護理中心等機構進行評估，向有需要使用吸管的人士作例外處理。

波特蘭市的惠勒市長在提出這建議的同時，亦身體力行。在上周的波特蘭商會的早餐會上，在講述有關露宿者問題的會議後，市長從口袋裡拿出一支金屬吸管。被問及此時，市長表示他希望在環保局的努力下，這提案在遞交市議會前，就能獲得整體社會的支持。

鄰州的西雅圖市已立法，由7月1日起，全面禁止餐飲業者提供塑膠吸管及刀叉等餐具，違者成將面臨250美元罰款，為全美第一個全面禁塑膠餐具的大型城市。西雅圖市政府的目標是在明年協助所有餐飲業棄用塑膠而改用可分解的一次性餐具。加州也在考慮是否要全州實行。