波特蘭市民宅街行車限速已下調至20咪

（本報訊）近期駕車人士走過住宅區的內街時，經常見到房屋門前的草地上插有一橙色的告示牌，上面寫有「20」的大字。這是提醒駕車人士，由本月開始，所有住宅區的街道，新限速為20咪，比之前的25咪調低了5咪。

這的街道限速早在今年一月已獲波特蘭市議會通過；二月份，運輸局人員已開始著手更換車速路牌。運輸局的主任Leah Treat 表示，5咪之差聽起來算不上是甚麼，但當遇到車禍時，卻有極大的分別。

根據道路安全的研究，在車禍發生時，車速由25咪調低至20咪，將使傷者的生存機會大增兩倍。

為了提高市民的警覺性，運輸局由二月底開始免費派發寫有20 is plenty （20已是太多）的橙色告示牌，讓市民插在屋前的草地上。

在波特蘭市，住宅區的街道佔整個城市街道的70%，減速是要配合市政府正在推行的零景願計劃，目標是到2025年，本市不再有由車禍造成的死亡和重傷事件。

至三月底，運輸局已更換了全城1,100個車速牌其中的900個，估計在未來數個月內完成所有更換工程。

為了加強宣傳，運輸局更隨即推出首個大型的公眾安全教育運動“Struck”（撞擊）。新的廣告強調，遇上交通傷亡事件，牽涉的不單只有一人。這是一個強而有力的，引人注目的視頻宣傳，以傳達致命的撞擊對人類生命造成的影響：包括車禍受害者的生命以及駕駛者的一生。

根據運輸局的記錄，由2006年到2015年之間，本市有近34%的交通傷亡事件是發生在住宅區的街道上的，重傷及死亡數字達2,362人。每條生命都是寶貴的，所以運輸局準備了約2,000個橙色的告示牌給市民索取，插在門前，讓更多駕車者看到，並留意減速。