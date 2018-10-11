波特蘭市榮登全美最佳美食城寶座

（本報綜述）如果你是愛好美食的波特蘭市民，給你一個好消息，WalletHub剛公佈的「2018全美最佳美食城」排行榜，波特蘭市排行第一位。

「全美最佳美食城」的美譽，是WalletHub對超過180個美國城市的29個主要食物友好指標進行了比較後，確定最佳和最便宜的美食城排名。

在周二公佈的名單中，波特蘭市以得分70.27高居首位，三藩市和邁阿密分別排行第二和第三，至於隔鄰的華盛頓州則在第八位。

要找出最好和最便宜的美食，該研究考慮了29個因素，包括雜貨成本和高級餐廳數目等。研究報告指出，真正的美食家“不僅渴望有新的和不同的口味，而且還會享受吃、學習和探索美食的經驗。”

報告指，要過一個美食家的生活方式並不便宜，因為餐館的餐飲價格，在2017年7月到2018年7月之間上升了2.8%。而2015年是美國首次出現人民在餐館的花費比買雜貨還要高，這顯示出外吃飯的人士愈來愈多。

直而2018年，由於食物成本比較穩定，特別是牛肉和豬肉，餐館開始有利可圖。同時，有民眾認為在家煮食較外出吃飯還要貴，當然這與當地的生活成本及使用那些，特別是高質素的配料來衡量。

報告指：幸運的是，美國各地的美食熱點均會向美食家提供了大量經濟實惠的選擇。這些錢包友好（價廉）的城市通常會迎合一些喜歡在家做飯，或喜歡探索當地風味的食客。

在報告中，波特蘭市的平均啤酒及紅酒價是比較高。而在人均咖啡店及手功啤酒、紅酒釀酒廠方面則是全國最高之一。

報告指波特蘭市的強項包括：可負擔的價格、高級餐館的數目、有最多的農產品市場及食品店。但弱點是雜貨成本較高。