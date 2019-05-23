波特蘭市政府預計通過下兩年度55億元財政預算

（本報訊）波特蘭市議會在周三下午通過未來兩年的55億元財政預算案，其中包括削減公園康樂服務來資助針對精神健康病患和遊民的新項目。

預算案的總額55億元較上年度的高出6%，其中負責支付本市的警察、消防及公園服務的常費基金預算將增加2%至5.77億元；給遊民服務聯合辦公室的撥款將維持在3,210萬元。

雖然預算有增加，但服務卻被削減，增加的原因是市政府的公務員在薪酬、退休和醫療福利已超過收入的增長。

波特蘭市大部份的預算均放在基建設施方面；至於高達29億元的城市街道、地下水和食水系統的維修預算，則來自特定的稅收或是用戶費用。

市議會在財政預算的主要討論是如何分配各項支出，其中，泰特惠勒市長和市議員哈迪斯蒂（Jo Ann Hardesty）在應否撥款資助警察局的減少支槍暴力隊有不同的意見。

最有爭議的是削減公園康樂項目，波特蘭公園康樂處的預算只有2.53億元，對因收入減少和成本上升所做成的630元赤字，無補於事。估計這部門將出現裁員，減服務等。受影響的包括有Hillside、Laurelhurst 和 Sellwood的社區中心、哥倫比亞泳池（Columbia Pool)、麥魯瑪藝術中心（Multnomah Arts Center）及社區音樂中心（Community Music Center）。

市議會同意撥款資助一些新的服務。首先是添置一輛快速應變急救車（$337,126）讓消防員能用作處理非緊急的事件，例如與遊民營地有關的事項。另一項是在911求助中心內增設精神科護士分診項目 ($182,727)，聘請一名顧問研究一個全新的調動系統，將護士來處理一些非緊急的個案。

這預算案在周三通過後，有待審計委員會的審查後，在六月將在市議會中進行第二次的投票才能正式獲通過。