波特蘭市政府重新考慮防震加固法例

（本報綜述）去年10月，波特蘭市政府通過法例，要求市內所有不合符防震標準的建築物，均需在建築物外張貼不安全的告示，法例遭到業主們的反對，並打算將市政府告上法庭。到新一屆的市議會上場後，議員們將對張貼告示的法例，重新再作考慮。

市政府相信全市有超過1,600棟未有加固，且有90多年歷史的石磚建築物。這等建築物一但遇上傳說中的大地震，由於結構未能抵禦強烈的震盪將會倒塌，繼而癱瘓整個市中心，及造成嚴重的傷亡數字。

這類建築物的業主們都新法例都表示難以接受，他們擔心張貼不安全的告示會令建築物的價值下瀉，又或小企的東主們要負擔龐大的維修費用。

有反對法例的人士表示，這張告示將會令到更多的可負擔房屋及藝術演出場地消失，無疑是將這受影響的地區來一個大整頓，原有的居民，店舖和機構將被迫遷徙到別處。

這個告示法例，去年在即將離任的市議員Dan Saltzman 的催促下通過，至今年接任他的首位黑人女議員哈迪斯蒂（Jo Ann Hardesty）在上月宣佈，她和她的員工都不會執行這法例。她的員工是指負責執行這法例的消防局。

至於在去年投贊成票，負責監管發展局的惠勒市長，則要求他的員工繼續執行此法例。發展局是負責告示牌的。

在上周三的會議中，哈迪斯蒂和尼克．菲士（Nick Fish）都贊成將法例延至2020年11月1日才開始實施。在此期間，將成立一工作小組，尋求對地震安全升級的一些激勵措施和最後期限的支持。尼克．菲士在去年市政府就新法投票當日缺席市議會。