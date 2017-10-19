波特蘭市政府通過房債券支出準則　有色人種和有兒童的家庭可獲優先處理

（綜合報道）波特蘭市議會星期三（10月11日）批准了一項涉及2.58億美元的支出準則，這筆資金是由選民投票通過的住房債券題案，是目前波市最大的廉租屋資金的來源。波特蘭將陸續增加建造廉租屋，重點是優先處理有色人種、有子女的家庭和無家可歸者、或有無家可歸風險的人士。

上周三，波特蘭市議會一致通過了去年11月份由選民公投通過的2.58億美元住房債券的支出準則。市議會議員丹．薩爾茨曼還提出需要將注意力集中在寄養制度下長大的年輕人，議會也一致同意。

這意味著市議會準備開始在廉租屋專案上開始投入資金。即日起波特蘭房屋局將開始徵求建造和收購廉租屋的地點和意見。房屋局局長庫爾特．克雷格說，支出準則將作為審計師衡量債券是否成功的一種方式。

波特蘭市長泰德．惠勒說：「我們行動的時刻已經來臨。波特蘭家庭需要安全和優質的住房，我相信這個戰略框架為我們提供了實現這一目標的方向。」

該債券還要求城市創造1,300個住房機會，為那些收入在地區中位數60%或以下的人提供可承擔的住房。債券中還承諾，給收入低於中位數30%或以下的人提供600個柏文單位，並規定有一半的柏文單位要有最少兩間臥室，給予有子女的家庭居住。

另外，支出準則還要求為波特蘭最低收入人群提供最多300個廉租屋柏文單位，柏文內並設有醫護，精神康復，戒癮及其他社會服務等。

早在今年二月，政府花了5,100元債券資金購下一個位於東北區的屋苑作為廉租屋的用途，當時剛上任只有一個月的惠勒市長隨即在第二個星期宣佈停止使用債券資金，以便讓他重整這筆債券的運用準則，終於六個月後，市政府上周通過這準則。

惠勒市長在八月時被社會人士炮轟在處理波特蘭市廉租屋問題上進度緩慢，上周宣佈這準則後，支持廉租住屋的人士讚揚市長願花時間探索，訂出一套能照顧多個極需要關注社區的準則。

正如俄勒岡州公平房屋協會主席及負責監管債券的委員之一的亞倫表示，在正式花費這筆歷史性的房屋資金前，是值得停下來，花點時間進行多方探討，並定出一個由社區推動和參予的架構，決定如何將這一筆龐大的房屋債券資金用得其所。

在這星期三（18日）的市議會中，市議員通過在未來十年內，為本市增加2,000個廉租住屋單位，預計每年200個，其中市議員Nick Fish 表示，有了這些目標，我們就為可以將不同崗位的人拉在一起，為社區作出大型計劃，包括開闢新輕鐵線。