波特蘭市政府送票予露宿者回家計劃有效與否受質疑

（本報綜述）自去年起，波特蘭市政府為協助舒緩露宿者問題而推出的「回程票」（Ticket Home）計劃，向露宿者送贈車票、或是飛機票，讓他們回到親人家中居住。有本地媒體發現，在275名獲贈車票人士中，只有不到半數人士能真正成功脫離露宿生涯，並質疑這計劃的成效。

在計劃推出之時，市政府稱這是一個相贏的計劃，一方面讓露宿者回家，與家人重聚，不再過露宿街頭的生活；而另一方面有助減少波特蘭市的露宿者人口。但有人指出，這不是一個解決露宿者問題的方案。

一名麥魯瑪縣向露宿者提供服務的部門發言人丹尼斯表示，有露宿者前來求助，表示他們不願滯留在波特蘭市，要求到別個城市或是回到家人身邊，我們就幫助他們。

去年，市政府和縣政府一共撥出4,400萬元來解決本市的露宿者問題，單在去年，已成功協助4,600名露宿者「入屋」。而其中有20萬元是用在「回程票」計劃上。願意參加這計劃的露宿者除可獲贈車票或機票外，每天更可獲20元的零用錢，甚至有獲購買衣服或行李箱的資助。

在去年五月和六月間，政府首撥三萬元試推這計劃，結果成功將53名露宿者送離波特蘭。於是決定再撥款正式推行這計劃，並由去年七月起至十二月底的時段內，向275名露宿者送贈車票了，選擇的目的地有本州的小鎮，也有到其它州的不同城市，而最多人選擇的是加州。

波特蘭市並不是首個有這樣計劃的城市，紐約或是三藩市也有同樣的計劃。以三藩市為例，他們早在2005年已有這計劃，至今已成功送走近一萬名露宿者，其中有超過450人選擇到俄勒岡州。

像其他州一樣，要成功獲贈回家車票，露宿者必須提供在其它城市的住址，政府部門會聯絡對方，確定他們能向申請者提供住屋，而唯一與別州不同的是，本州更會在露宿者回家後的三個月作聯絡跟進。

有一對夫婦表示感謝政府給了他們400元汽油費，讓他們可駕車回家。一名孕婦亦感謝政府給了她和男友和三名孩子車票，回到亞利桑那市父親家中。但紀錄中顯示並不是每個個案都有一個完滿的結局。

「回程票」計劃目標是要讓百分之九十的獲贈車票的露宿者能有安定的住所，但結果與目標還是有一段距離。只有少過半數人士表示在離開波特蘭市三個月後能脫離露宿生涯。根據紀錄，有四分一人士仍然在別州過著露宿者生活，有四分一人士已失去聯絡，有九人從未有用過所贈予的車票，有一對夫婦甚至重返波特蘭。

在送出的275張車票中，只有266人使用了車票，其中有131人在三個月後仍有住所，而其餘的135人，一是仍過著露宿街頭的生活，一是下落不明。

政府表示，有131人在獲得幫助後不用再露宿街頭，這數字雖然不大，但相對他們留在波特蘭而政府要花在他們身上的金錢，這要便宜得多了。

為何回家的人士中仍要露宿街頭呢？丹尼斯表示，很多時，當在別州的家人接到電話的時後，他們沒有想到要向一名正經歷突變而要面對種種生活挑戰的家人提供幫助，是不容易的，特別是一些精神健康出問題的家人，如沒有如波特蘭市提供的社工跟進服務和協助，是很難成功的，結果還會是一樣，再次露宿街頭。

在波特蘭市，不單只有「回程票」計劃向露宿者提供免費交通回家，在麥魯瑪縣內有19家社會福利機構向有需要人士提供租金補助，他們亦可用這些補助金為要離開波特蘭市的露宿者購買車票。另外亦有些私人團體，或教會，或個人亦會向露宿者送贈車票，而這些都是沒有紀錄的數字。

本州一些小鎮對「回程票」的類似計劃甚表憂慮，因為波特蘭市露宿者問題嚴重，這些露宿者人口已漸漸遷移到附近一些小城鎮內，讓這些人口不多的小城鎮難以負擔。

丹尼斯表示，他們不知道這計劃的未來動向，但會盡力而為，幫助更多的露宿者。

一名被訪的露宿者表示，他是首批獲贈車票回家的人士，當時他滿懷高興回到Spokane 家中，雖然家人答應會讓他住在家中，但結果他要經常在朋友家中走來走去，一直沒有一個穩定的住所。他之前是住在波特蘭市的Broadway橋底，現時雖然仍是無家可歸，但已不用在橋底居住，而是輪流睡在朋友家的沙發上。他表示，波特蘭市對露宿者所提供的服務很多，包括找尋住屋，找尋工作等和更多的服務，離開波特蘭，就失去了這一切，對露宿者來說，能重拾新生的幫助。