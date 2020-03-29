波特蘭市政府小企援助金周一開始申請 聯合註冊會計師事務所能幫助大家了解



（本報訊）近期新冠病毒疫情重創美國就業市場，本州申領失業金的勞工人數，也創下史上新高。聯合註冊會計師事務所的張丹丹註冊會計師及其團隊，在百忙之中仍抽出時間，特別為大家翻譯了俄勒岡州勞工部官網上有關新冠病毒疫情下申領失業金的暫行條例及有關問答。希望能幫助本地更多的華人了解有關的申請詳情和資格。

波特蘭市政府在周四通過，聯同波特蘭發展署（Prosper Portland）向本市的小型商企提供200萬元的援助金和無息貸款，以幫助受到新冠疫情影響的小型企業，希望他們能保留業務和員工。

今次的援助方式，分有無償的援助金，金額由2,000元至10,000萬元不等；和免息貸款，最高貸款額可達50,000萬元。申請的小企必需是直接受到新冠疫情影響，或從今年二月起收益已下降超過25%的。

全國性連鎖店、本地人士擁有三家分店或以上、收入來自物業租賃、合符申領失業金的個人企業和非營利機構均不符合資格申請。

申請援助金的商舖有這樣的要求：

－年收入不能超過200萬元；

－員工少過50人；

－從2019年7月1日當天或之前已在波特蘭市政府註冊並已開始營業

援助金將優先批予那些需要與客人面對面，並出現收益下降超過25%的的企業；同時東主屬移民、有色人種或女性，並在疫情期間繼續支付僱員薪金和健康保險的亦會被優先考慮。

申請日期由周一(3月30日)至周三（4月1日），4月7日將進行篩選，10日將寄出援助金。

欲申請的人士，請立即到網頁https://prosperportland.us/portfolio-items/portland-small-business-relief-fund/ ，點擊SIGN UP，到申請開放時，你就會收到電郵，並按電郵指示到網站申請，又或星期一直接到網站申請亦可。

以下是一些重要的答問：

問：我需要準備甚麼資料？

答：當你準備填寫申請表時，要準備好:

－店舖的商業登記號碼（Business Registration Number）；

－2019年的總收入；

－估計新冠疫情對你造成的收入損失；

－僱員人數；

－經營的年數

問：如何計算總收入（Gross Revenue）？

答：總收入是你在未有減掉開支之前的銷售額。

問：我如何估算我的生意下降了多少？

答：首先比較今年的銷售額與去年的銷售額；再比較一下實際的銷售額和預計的銷售額。

問：如我要辭退工人，我是否不合資格申請？

答：不是，申請是按不同的因素計分的，包括保留／支持員工，業務的彈性以及新冠疫情對業務的影響。

問：申請表格有不同語言的版本嗎？

答：申請表已分別翻譯成西班牙語、越南語、俄語和簡體中文。

問：在公開接受申請時我立即申請，我獲得援助金的機會是否更大？

答：不會，因為這不是先到先得的，每一個申請均需被審核。如你未能立即登陸網站申請，請耐心等候和稍後再重試。

問：我是一名自由職業者／獨立承包商，我有資格獲得援助嗎？

答：如果您在2019年7月1日當天或之前運營且符合俄勒岡州的註冊要求，並且您的業務是您的主要收入來源，那您就可能有資格申請。

如果您的生意額超過200萬元，妳就只能申請免息貸款。貸款的一些額外的要求：

－商戶在2019年7月1日當天或之前已在波特蘭市政府註冊；

－每年生意額不超過500萬元；

－商戶一定要向東主提供主要收入來源（超過50%的月入應來自所經營的業務）

免息貸款申請的優先名單：

－有做保留工作，特別是對有色人種、婦女，低收入人士以及在東波特蘭和鄰里經濟繁榮區內的小企；

－位於工業區的小企；

－支付員工薪金每小時15元或更多，同時又會運用資源來保就業的小企

貸款年期：

－3至5年，免息

－12個月後才開始還款

－如到期未還清，利息會是8%

－將給予保留員工或／和繼續為員工支付健保的小企提供5年還款期

獲貸的款項不能用於私人用途或那些聯邦、州或地方政府法例所禁止的非法用途

波特蘭發展處表示，申請表格非常簡單，使東主們能用很少時間就能填妥，同時亦不需要太多的文件。希望這些援助能幫助商企們過渡這艱難時刻，特別是一些少數民族所擁有的商企。