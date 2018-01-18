（本報訊）波特蘭市政府在周三的會議上，市長及議員們一致通過，將市內所有住宅區內街道的行車限速，由每小時25咪調低至每小時20咪，目的是配合市政府在2015年批核的交通意外「零景願」運動，希望將死於交通意外的數字減低至零。
一向，只有州政府的部門才有更改街道的行車限速的權力。去年，波特蘭市政府向州政府遊說修改州法例，讓市政府有權決定市內街道的行車限速，州政府亦成功批核。
在新一年開始，波特蘭市政府就馬上工作，開會討論將住宅區內街道的行車限速下調。提案獲通過後，市政府將在二月和三月份內更換所有受影響街道的車速路牌，四月一日前完成更換工程，估計整個工程花費約30萬元。
據了解，受影響的街道主要是住宅區內的內街，這些街道佔全城道路的70%，區內的主要道路均不受影響。由於這等街道，多是又窄，又沒有單車路，路面亦極少有過馬路的標誌，完全不可能保護路人的安全，對行人，特別是邊行邊用電話的人士和騎單車的人士，更為危險，所以市政府認為減低車速是實在有必要的。
市政府亦打算舉行宣傳運動，讓駕車人士知道這新限速。波特蘭警察局表示，他們會如常執法，但會再接獲投訴的地區加強檢控。
根據政府的數字，波特蘭市死於交通意外的人數由2015年的37人，升至2017年的45人。交通意外「零景願」運動的目的就是要改善這情況。
除了波特蘭市外，西雅圖市在2016年早已將住宅區的行車限速減至20咪；在紐約市更早在2011年已實施20咪行車的法例，並成功將交通傷亡數字減少了14%。
波特蘭市政府周三通過減低住宅區車速 由每小時25咪下調至20咪
（本報訊）波特蘭市政府在周三的會議上，市長及議員們一致通過，將市內所有住宅區內街道的行車限速，由每小時25咪調低至每小時20咪，目的是配合市政府在2015年批核的交通意外「零景願」運動，希望將死於交通意外的數字減低至零。
- 刊登日期: 1/18/2018 @ 14:34
- 最後修改: 1/18/2018 @ 14:34
- 類別: 本週新聞
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