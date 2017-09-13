波特蘭市建築工人嚴重短缺

（本報綜述）自從走出經濟低迷的困局後，波特蘭市到處都可見到大興土木，建築業極為興旺，但市場卻傳出行內的技術工人嚴重短缺。

根據當地開發商稱，從木匠到電工，各大技術行業都出現了短缺的現象。這已令到建築成本變得更高，竣工時間亦較長。

詹姆斯約翰建築公司的項目經理吉米奧赫斯表示，不僅僅是目前市場上的報價比我們以前的變得越來越高，而且分包商太忙了，很多時候他們也收不到報價單。因為在找不到工人的情況下，能接的工程就有限。

Dan Corcoran是一家於麥當勞合作的承包商，他表示，工人的短缺一部分原因是因為目前的建築項目太多，但同時愈來愈少年輕人來選擇加入這個行業。

Corcoran表示，我們沒有訓練建築人材，也沒有在木材、汽車和金屬行業上訓練新人。

奧赫斯說，沒有跡象表明新建築的需求會放緩，但他的公司和其他公司將盡其所能，與現有的工人保持好良好的關係，能做多少就做多少。

與此同時，根據本州勞工部本州發表的報告顯示，俄勒岡8月份的失業率高達百分之4.1，大約為九千五百個工作崗位，這也是本州自一月份以來首次出現就業下降的情況。

單在8月份，本州流失了9,500個職位，這是由今年一月起首次出現就業下降的情況。8月份失去的職位顯示本州就業增加的情況仍處於強勢，但有所放緩。自2016年8月以來，就業人員增加了44,600人，扣除流失的職位，本州的職位仍有增長，多了近7,400個職位。

美國就業經濟學家尼克布雷克斯表示，8月份的失業人數於幾個月以來的巨大就業增長截然不同，但回顧最近的得失，俄勒岡州的年就業增長仍然非常不錯。

在8月份主要流失職位的四大主要行業包括旅遊服務業失去3,600個職位、政府流失了3,200個職位、財經業流失了1,300個職位及批發貿易業流失了1,300個職位等。