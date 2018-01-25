波特蘭市在全國最高租金榜排行20

（本報綜述）根據美國租房及市場研究網站Zumper在周二（23日）發表的最新租金報告，波特蘭的租金水平是全國第20個最高的城市。

波市的平均月租如下：一房單位$1,330，兩房單位$1,560，報告指出，兩房單位的租金較上一年下滑了5%。

而全城最貴的一房租區分別在珍珠區的$1,900，Arlington Heights的$1,870及Hillside 的$1,750，緊次於此的包括有老城/華埠區、Hayden Island 及波特蘭南區或Corbet Terwilliger Lair Hill，月租水平由$1,500至$1,600不等。

最平租的地區分別是Mill Park、Parkrose Heights及West Portland Park等，月租低於$1,000。

報告又指，本市租金增長速度最快的地區是在University Park 和Bridlemile，升幅較前一個月高出14%。而租金跌幅最多是Reed 和Brooklyn Action Corps區，平均跌幅超過15%。

根據報告，全國來說，一房單位租金最貴的城市分別是三藩市的$3,400，紐約的$2,870，聖荷西的$2,460，華府的$2,340及洛杉磯的 $2,300。