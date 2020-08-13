波特蘭市啟動2,900萬元租金援助計劃



（本報訊）本市經歷了新冠大流行已有5個月時間，在這期間，很多民眾有的被裁員，有的被迫放無薪假；做生意的，有也因此而被迫關門。目前本市的失業率高企，有太多的家庭要面對不穩定的未來，甚至會影響到失去居住的地方。

俄勒岡州的暫停驅逐令到9月底即將結束。但目前疫情亦未有減退的跡象，不少民眾亦生活在水深火熱中，波特蘭市政府宣佈啟動2,900萬元的租金援助計劃，凡是受疫情影響而經濟困難的租戶都可申請，政府將幫助低收入租客渡過難關，避免他們被驅逐出門後增加感染病毒的風險。

這個新冠租金援助計劃將為合資格的民家庭，提供3個月的租金援助，優先處理由10月1日或之後的租金援助。估計這筆援助金可幫助4,300個家庭補助至今年年底的租金。

申請家庭的入息上限如下：

一人家庭：年薪51,600元；

二人家庭：年薪58,960元；

三人家庭：年薪66,320元；

四人家庭：年薪73,680元；

五人家庭：年薪79,600元；

六人家庭：年薪85,520元；

七人家庭：年薪91,440元；

八人家庭：年薪97,280元。

援助金亦可用如支付臨時住屋（包括酒店/旅館）；活動房屋的地租或作為主要住屋的旅遊房車停泊費用；搬家費，押金和公用設施押金及申請費；過去的租金和遲交罰款等。

申請將不會直接獲得援助金，金額將直接支付予房東或物業管理公司。

合資格的人士請電2-1-1查詢，他們會推介申請人到不同的批核機構完成申請程序，或查閱網站 www.211info.org/multco-rent。

在麥魯瑪縣，如你未能付租，房東恐嚇要驅逐你，或是要你交罰款，又或是你需要更多的建議，民眾是可以透過Community Alliance of Tenants（社區租客聯盟） 或Legal Aid Services of Oregon（俄勒岡州法律援助）獲得法律援助的。

在大波特蘭地區的當地政府，在接下來的幾個月中向整個麥魯瑪縣受新冠疫情影響的家庭分配2900萬美元的租金援助，我們正在共同努力避免住房危機。

COVID-19租金減免計劃（CVRRP）將為符合條件的家庭提供長達三個月的租金援助，優先安排10月1日及之後到期的租金支付。總計，共享投資預計將幫助4,300多個家庭提供租金 從現在到12月31日的援助。

需要幫助的人應致電2-1-1或訪問www.211info.org/multco-rent。