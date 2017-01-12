波特蘭市周二晚一場暴風雪　快速覆蓋全市 降雪量破紀錄 癱瘓波市交通　西雅圖清雪車隊被邀到來協助

（本報綜述）今個寒冬，俄勒岡州包括波特蘭市自去年底至今已經歷了五次的冰雪風暴，氣溫亦異常低。在周二晚開始的最新一輪暴風雪，波特蘭市錄得破紀錄降雪量。

周三早上，在市中心及多處地方，降雪量有近乎一呎，甚至更多，這較預測的1至4吋雪相差太大了。周二傍晚約六時開始下雪，但天氣卻沒有預測到在短短時間內，白雪已覆蓋全城，多條主要公路，很快出現積雪，在公路的多處斜坡，不少汽車，特別是貨櫃車，因未有充足準備，只能棄車在路上。州運輸局發警告，所有車輛必需裝上雪鍊才能行走在波特蘭市由州管轄的路上。五號公路和217高速路交匯處，由於積雪多，路面滑，出現多輛動彈不得的棄車，嚴重阻塞該路段的交通

在周三早上六時，西北區的波特蘭大學錄得12吋雪，而波特蘭市中心則有9.8吋雪，而波特蘭州立大學校園更有多棵樹木塌下，對校園內的建築物造成了損毀。

波市的警察亦到處巡邏，遇到有棄車走到途中的人士，他們都會接載他們安全回家或是到就近的輕鐵站。

根據官方資料，波特蘭市至周三早上十時半，共錄得7.9吋雪，這是自2008以來錄得最多的降雪量報告，而在波特蘭市的歷史中，最高的紀錄是在1943年1月21日多錄得的14.4吋降雪量。

暴風雪除了癱瘓了全市的交通外，航空交通也幾乎停頓下來，周二有超過一千名旅客滯留在機場的客運大樓內，波特蘭機場發現人表示，這是機場在超過12年來，首次需要關閉跑道。至周三下午，一共有120班航班被取消。

估計，氣溫繼續寒冷，路面積雪的情況將維持至本周末。

國家氣象局已開始關注到積雪開始溶化時所帶來的水浸問題。根據預測，俄勒岡州的西北部及華盛頓州的西南部將會受到影響。

最開心的莫過於學生們，除了享受下雪和玩雪的歡樂外，又再次不用上學。

特德．惠勒市長呼籲市民在未來數天要小心，如不必要最好不要出門，因為在積雪將在這低溫下變冰。他提醒市民將住家門前的積雪清理，鄰居們需要互相幫助，在這天氣下安全過渡。他又讚揚市政府的工作人員，日以繼夜的清理路上積雪，為市民服務。

估計路面高達15吋的積雪都不會在數日內溶雪，為了讓市民繼續正常的通勤，波特蘭市政府向西雅圖市政府求助，要求該市派出清雪隊協助，結果西雅圖運輸局一口答應。他們派了11輛工程車和15名工作人員，在周三晚抵步，周四開始協助本市清理街道上的積雪和更重要的是協助清理多處塌下來的大樹。