波特蘭市五月的選舉非常熱鬧　候選人歷年最多



（本報綜述）5月19日是本州今年的初選日期，波特蘭市多個席位的候選人數目，是有史以來最多。參選市長和3個市議員席位的候選人有54位，比起2004年的41位還要多；而候選人之中，包括有兩名現任官員、現任議員的高級政策顧問、前市長、前麥縣議員，現任都會局議員、幾位社區活躍人士和組織者、以及幾位熟悉波特蘭市政府的候選人，而大部份候選人都是首次參選的。

最少有兩個市議員席是超過十年來會出現有新面孔，市長和另一個議員席位則有競選連任的候選人。

上述的議席是四年一任的，在四個議員席位中，有三個是出任四年，而有一個則是繼續因癌症於一月離世的Nick Fish (尼克．菲士）餘下至2022年12月31日的任期。

市政府的資料顯示，在2019年市長的年薪有143,655元，而市議員則由117,067元至123,115元不等。

在5月19日的初選中，菲士議員席位的候選人必需有一半以上的得票率才能當選，否則票數最高的二人將在8月11日再選；至於其他職位出現同樣的情況則會在11月3日大選人再選。

今年參選市長的，除了惠勒競選連任外，還有18名挑戰者。如泰德．惠勒能成功連任，他就是自前女市長維拉凱玆之後的首個成功連任的波特蘭市長。

泰德．惠勒在2016年當選市長之前，他曾任本州的財長和麥魯瑪縣的議員，如成功連任他說會帶領波特蘭市走出因新冠疫情帶來的經濟衰退情況，並且繼續努力解決露宿者問題。他倡議改變市議會目前的代表制，並將於明年開始審查程序。他這個倡議獲得多方的支持。但挑戰他的人士表示，惠勒在解決露宿者問題方面做得不足。

惠勒市長表示，在過去三年對他所做到的事情感到自豪，同時會承諾在第二任期中繼續所有的工作，他指出經常轉換市長對波特蘭市並不是一件好事，他指出他是土生土長的波特蘭人，他熱愛這個城市，他希望得到各界人士的支持，讓他繼續為建設一個健康、包容和熱情的城市再努力。

至目前為止，泰德．惠勒、Sarah Iannarone 和 Ozzie González的呼聲最高，得到最多的支持，另外已有些候選人退選。

Ozzie González是一名拉丁裔建築師，他認為本市急切需要一名新的領導人，露宿者，交通擠塞，房屋，和路道安全都是他所關注的。

Sarah Iannarone是一名教師和城市政策顧問，曾參與土地和運輸委員會，她表示波特蘭市需要一名有勇氣和富有善心的市長來召聚大眾一起為建立一個公平和可持續的波特蘭而努力。

三個市議員的席位簡介：

第一議席：現任議員是Amanda Fritz，她自2009已擔任這職位

今次參加角逐這席位的有9或候選人。其中得到最多支持的是Carmen Rubio，背書她的有現任市議員哈迪斯蒂（Jo Ann Hardesty）、麥縣縣長黛布拉．卡弗瑞（Deborah Kafoury）、本州國會議員Ron Wyden 和Jeff Merkley、本州眾議員Earl Blumenauer、亞太裔聯盟、公務員工會、波特蘭教師協會及多個組織等。

她是市政府的政策顧問，她非常了解市政府的運作，並在移民社區中擔任領袖已有多年。她表示，當選後會確保市政府能照顧到社區的各階層，特別是東區的居民和工人，及一些受到政府忽視的社區；並且重建各界對波特蘭市政府的信心。

第二議席：原尼克．菲士議員的職位

有18名候選人角逐，其中包括有四名曾與菲士議員共事的。獲最多支持的是曾任菲士議員的幕僚長，現任都會局委員的Sam Chase。他表示會將他在公共衛生方面的經驗帶到市政府，協助解決露宿者和照顧到本市長遠需要的經濟發展策略，和面對流行病的突發挑戰。

第四議席

克洛伊．尤黛莉Chloe Eudaly

有7名候選人挑戰尤黛莉的連任，其中包括前市長森姆.亞當斯（Sam Adams）。尤黛莉在過去主力為租客爭取權益，但在改變街坊協會架構方面未能成功。背書她的有現任市議員哈迪斯蒂（Jo Ann Hardesty）、本州國會議員Ron Wyden 和Jeff Merkley、本州眾議員Earl Blumenauer、亞太裔聯盟、波特蘭教師協會等。尤黛莉表示如成功連任將在租客權益和爭取更多廉租房屋方面再加努力。

在這議席中獲最多支持的是Mingus Mapps，他表示參選的目的是讓波特蘭成為一個健康，充滿活力和多元化的社區，確保市民都有可負擔房屋和使用公共運輸系統等。