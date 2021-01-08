波特蘭市中心再被蹂躪 惠勒市長用餐被騷擾



（本報綜述）周三，美國國會經歷了暴力的一天。俄勒岡州波特蘭市也不例外，當晚約10時，波特蘭市中心再一次被暴力示威者蹂躪，他們向商舖和政府大樓進行破壞，警方再一次宣佈這為非法集會。

根據警方的消息，周三晚九時許，有一班人聚集在Chapman Square 公園，然後遊行到二街的中央警局，人群在警局外牆進行塗鴉。之後，這班人走到一街的麥魯瑪縣法院，其中有人試圖闖入外面的安全圍欄，示威者舉起雨傘，不讓警方看到作案者的面貌。法院有窗戶被破壞，附近多家商舖被暴徒打破櫥窗玻璃，警方向群眾宣告，由於有人進行破壞，所以宣佈集會是非法的。示威者約在晚上11時半散去。

這已是示威者在近期在市中心第三次進行任意破壞，其中一次是在除夕夜。市長就暴徒的行為，表示要加以嚴懲作惡者。

當晚約8時半，惠勒市長與友人在市中心西北區一餐館用膳時，受到一班路過人士的騷擾，並被其中一人揮拳打過去。當時市長坐在餐館的戶外用餐區，一群滿有敵意的人經過，並向著市長大吼大叫，市長表示他們嘗試不去理會他們，但這班人推開餐館的職員，硬要闖入市長所在的帳篷內。

市長表示，當他要求那群人離開時，有人開始打他，但沒有被打傷。

這家餐館的員工說服他們離開，不久後警察趕到，那群人立即四散。

市長辦公室發出聲明提到，基於目前的政治氛圍，人們在公眾場合對抗市長或其他官員的場面並不出奇。並指周三的事件，絕不會助止他繼續“盡其所能”，支持本地的餐館和企業，他又呼籲市民也跟他一樣，支持本地的商戶。

未有證據顯示這群與市長對抗的人，是否跟晚上在市中心搗亂的屬同一班人。