波特蘭市中心再成戰場 示威者企圖設自治區

（本報綜述）週二晚至週三晚的示威，已是波特蘭市的第47晚示威。示威者繼續在市中心暴亂，特別是在周日晚，特朗普總統派出聯邦警察來保護市中的聯邦法院大樓，並射傷了示威者，因而引發更激進的暴亂。更有示威者在市中心一公園內設自治區。

在周二晚至週三零晨的暴亂中，主要仍是集中在聯邦法院和市政府大樓的周圍，這一區在凌晨3:30至凌晨4點之間被一連串的閃光手榴彈所震撼，整晚將市中心的一帶出現火光熊熊的場面，在這半小時內，出現有20多起爆炸聲。

根據本地六號電視台的新聞報導，由於聯邦特工與示威者發生衝突，聯邦人員向示威者發射催淚氣體。

但這報導似乎跟波特蘭警方所發的新聞有分別。根據警方的新聞稿，示威暴力事件由周二晚9時15分開始，當時一班示威者向著法院中心走，途中走出馬路，阻塞交通，並在main 和Salmon 的一段三街用雜物架起路障封路和放火。約到凌晨一時，示威者向中區警察局的方向走，企圖阻止下班的警員進入。約1時20分警方已將三街部份的路障移除，行動中被示威者用玻璃瓶投擲和用激光筆照射。警方並在2時45分發文，指示威者陸續離去，警方沒有使用氣體和武力。

但約4時，在社交媒體上，讀者可見到聯邦人員與示威者對抗，而發射催淚氣體。

就這些在周日已出動的聯邦執法人員，惠勒市長已一直在呼籲他們離去，不要在已緊張的示威場面上再加壓力。

在周日晚的示威中已見到聯邦人員在執法。當晚特朗普總統在其推特頁內：「波特蘭已完全不受控制，直至我派出聯邦人員來對付示威者。」在周一，總統再說：「我們在波特蘭做得非常好，波特蘭失控，聯邦人員介入，我估計已有不少示威人士已在監獄中。我們已差不多將暴亂平息了，如暴亂再開始，我們很容易就可再次平息它。」

但波特蘭市的官員並不認同總統的做法和說法，大家都認為在聯邦人員到來之前，暴力事件已有減弱的趨勢，但他們的到來卻令場面更緊張，從而加劇了暴力的情況。

惠勒市長在周二向國土安全部秘書乍得·沃爾夫（Chad Wolf）要求聯邦人員全部撤出波特蘭。市長向沃爾夫表示，波特蘭市不需要他們的幫助。他最擔心的是聯邦人員採用武力來對付示威者，導致一名示威者拉貝拉嚴重受傷，拉貝拉被一種“致命性較低”的彈藥擊中頭部，據拉貝拉的母親表示，他需接受面部整形手術。

另外，在周三凌晨時分，有示威者更在市中心一公園內設起Chinook Land自治區，在其內架起帳篷。到早上5時，仍有示威者留守在自治區內的帳篷。