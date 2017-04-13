波特蘭州立大學通過加學費9%

（本報綜述）波特蘭州立大學（PSU）董事局在周二通過由2017-2018學年開始，將學費調高9%。

在新學年內，本州學生的學費將升至9,090元，較現時增加了693元。

布朗州長隨即發出聲明，要求本州的高等教育委員會小心監管本州公立大學加學費的申請。

州長說：俄勒岡州的大學生在教育方面已擔負起沉重的擔子，現正州政府正面對財務挑戰的時刻，她希望本州的大學一定要清楚明白，他們必須要懂得聰明地和有效地使用手頭上所有的資源，而不是將增加的成本轉嫁到學生身上。如大學決定他們在無其他選擇下被迫增加學費，他們必需要說明原因，及說出他們如何監管那些非必要的支出，和展示出他們如何為州民提供大學教育的服務。

另外，俄勒岡大學（UO）在二月底已宣佈下學年度加學費，加幅是10.6%，一名本州學生的學費將增加945元至9,855元。

今次兩所大學的加價，估計將影響到超過24,000名本州學生。在五月，州高等教育委員會將決定批准下價與否。

俄勒岡大學的校長將加學費的決定推到州政府頭上。早前，州長將大學撥款與上一學年的一樣，保持不變，但本州七所公立大學要求增加一億元撥款，好讓學費加幅低於兩位數。

大學表示，加價是因為成本大幅上漲，包括教學職員的工資、退休金及醫療福利等。