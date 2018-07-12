波特蘭將對短期租賃收取兩項新費用

（大紀元記者筱陽波特蘭編譯報導）上星期三，波特蘭市議會投票通過對Airbnb和HomeAway等短期租賃業務徵收兩項新的城市費用，為經濟適用房和無家可歸計畫籌集更多資金，並為波特蘭市推廣旅遊業。

其中一項新費用相當於短期租金總收入的2%。所得款項將轉至波特蘭旅遊（Travel Portland），該非營利組織負責制作傳媒和其他宣傳活動，以吸引遊客前來波特蘭。波特蘭旅遊承諾整合其宣傳資料，以迎合對短期租賃以及酒店感興趣的旅客。

此外，市議會決定將2%的收費擴大到包括不足50間客房的酒店。此前，所謂精品酒店免交此費用。市議會接受短期租賃主辦方的證詞，稱他們的經營不應比小酒店交費更多。

另一項新費用是對每筆短期租金收取每晚4美元的費用，此項費用更具爭議性。市議員艾曼達．弗裏茨（Amanda Fritz）和克羅伊．尤德利（Chloe Eudaly）表示反對，稱收取固定費用對收取較低夜間租金的短期租賃不公平，她們支持以收入的百分比來代替此費用，使其更加公平。但是市議會以多數通過收取固定費用，他們相信，儘管不那麼公平，但它更可能經受法院的挑戰。

每晚收取的費用將進入該市的住房投資基金，該基金用於支持低收入住房專案。

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